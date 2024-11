15 milioni, il Milan anticipa la Juventus: che affare

Sfida anche sul mercato tra Milan e Juventus che oggi si sfideranno a San Siro per la partita di campionato. I rossoneri sono pronti a superare i rivali nella corsa ad un giocatore della Serie A.

Il calciomercato aprirà i battenti a gennaio con i club che cercheranno di sistemare i propri organici in vista della prossima stagione. C’è però chi già lavora in vista del prossimo campionato con il Milan pronto a battere la Juventus nella corsa ad un difensore del campionato italiano.

La partita tra Milan e Juventus sarà molto importante per definire ambizioni ed obiettivi di entrambe le squadre in questo campionato. Per i rossoneri si tratta probabilmente già di un’ultima spiaggia per cercare di restare in contatto con le prime della classifica e non perdere il treno che porta alla lotta scudetto. I bianconeri devono cercare di rispondere a Napoli ed Inter, pronte a lanciare la fuga scudetto in questa fase fondamentale della stagione. Milan e Juve però, sono pronte a battagliare anche in sede di mercato con entrambi i club sulle tracce di un calciatore.

Calciomercato, sfida Milan e Juve: servono 15 milioni per un difensore

Il Milan si è inserito in maniera decisa nella corsa a Sam Beukema, centrale difensivo del Bologna che in questa stagione sta dimostrando quanto di buono fatto vedere durante la scorsa annata. Il difensore olandese piace molto anche alla Juventus ed i rossoblu lo valutano circa 18 milioni di euro.

Gli infortuni di Bremer e Cabal, entrambi fuori fino alla fine della stagione, costringeranno la Juventus a tornare sul mercato in vista di gennaio e Thiago Motta è in costante contatto con la società per cercare di individuare i nomi giusti da inserire nella rosa bianconera. Uno dei pallini del tecnico italo-brasiliano è proprio Sam Beukema, calciatore che ha avuto a disposizione durante la sua avventura a Bologna, considerato sempre un perno fondamentale della sua formazione.

Il Bologna, impegnato in Champions League anche se in grave ritardo in classifica, non vorrebbe perdere i suoi pezzi pregiati in vista della seconda parte di stagione per provare a conquistare l’accesso alle coppe europee. La valutazione del cartellino di Beukema è di circa 18 milioni di euro ma per dare l’ok alla partenza a campionato in corso servirà qualcosa di più.

L’intenzione del Milan è quella di attendere la prossima estate per provare a strappare il centrale alla formazione allenata da Vincenzo Italiano, mettendo sul piatto il cartellino di Tommaso Pobega che potrà essere riscattato dagli emiliani per una somma intorno ai 10 milioni di euro.