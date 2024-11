Accordo raggiunto, firma a gennaio col Milan: tutto fatto

Accordo vicino con il Milan. Manca solo la firma a sancire un’intesa voluta da tutti e guadagnata sul campo

Manca poco più di un mese poi sarà nuovamente calciomercato con l’apertura della sessione di Gennaio nella quale il Milan sarà tra i possibili protagonisti in Serie A.

I rossoneri dovrebbero intervenire per rinforzare il centrocampista con l’acquisto di un nuovo mediano che possa fungere da alternativa a Fofana. Frendrup del Genoa e Belahyane del Verona, due dei nomi accostati al Milan che attende anche il recupero di Bennacer. L’algerino è fermo dallo scorso settembre per un grave infortunio al polpaccio e dovrebbe rientrare a inizio anno. Se dovesse dare garanzie a Fonseca su tenuta e rendimento, il Milan potrebbe rinviare l’intervento sul mercato alla prossima estate, quando lo stesso Bennacer potrebbe essere ceduto.

Oltreché sui possibili rinforzi, il Milan sta lavorando anche sui rinnovi. In una recente intervista, Moncada ha confermato che il dialogo con Maignan e Hernandez prosegue con la volontà di entrambi di restare in rossonero. Prima dell’eventuale prolungamento dei due francese, tuttavia, ne potrebbe arrivare per il quale sembra esserci già l’intesa.

Milan, firma vicina: tutto fatto per l’accordo

Un rinnovo davvero voluto da tutti quello di Matteo Gabbia che si appresta a firmare una nuova intesa con il Milan fino al 2029. Questa la decisione scaturita dall’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra la dirigenza rossonera e l’entourage del difensore rossonero, entrato anche nel giro della Nazionale dopo l’ottimo avvio di stagione.

Come riferisce il collega Matteo Moretto, il rinnovo di contratto di Gabbia dovrebbe garantire al difensore un aumento di ingaggio fino a 2 milioni annui, il giusto premio per uno dei calciatori del Milan dal rendimento migliore nel 2024.

Una crescita davvero importante quella di Gabbia. Tornato anticipatamente dal prestito al Villarreal, dove si era trasferito nell’ambito della trattativa che ha portato Chukwueze al Milan, il difensore ha scalato subito le gerarchie con Pioli per poi trovare ulteriore continuità con Fonseca fino al recente infortunio. Da quarto centrale, Gabbia è diventato uno dei titolari nel reparto, guadagnandosi anche l’apprezzamento dei tifosi rossoneri che mai dimenticheranno il gol decisivo di testa segnato all’Inter nel Derby di settembre.

Vedremo ora quando arriverà il momento della firma e dell’annuncio ufficiale con la certezza di un accordo già raggiunto tra le parti. Successivamente, la dirigenza rossonera proverà a chiudere anche per i rinnovi di Hernandez e Maignan, per i quali si lavora a un prolungamento almeno fino al 2028.