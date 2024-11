Fognini scatena la bufera: il video fa infuriare i tifosi di Sinner

Sui social è bufera dopo che Fabio Fognini ha parlato di Jannik Sinner, i suoi commenti stanno facendo discutere i tifosi.

Dopo il trionfo di Torino per Jannik Sinner è di nuovo tornato il momento di scendere in campo. Niente sfide in solitaria per l’altoatesino che in questo periodo è chiamato a difendere la Coppa Davis vinta un anno fa e insieme al collega e amico Matteo Berrettini stanno dando spettacolo. Anche gli altri loro colleghi, come Fabio Fognini, sono rimasti senza parole.

Ottimo trionfo sull’Argentina e pass per le semifinali già ottenuto da parte dell’Italia che continua così la sua marcia verso il titolo. Tra poche ore gli azzurri giocheranno la loro prossima partita e la tensione comincia già a farsi sentire. In attesa che il match si concluda, a rubare la scena ci ha pensato proprio Fognini.

L’esperto tennista sperava di distendere un po’ i toni e di regalare un bel video invece il popolo del web si è scatenato contro di lui. In qualche modo c’entra proprio Sinner. Qualcuno non avrebbe infatti gradito le scelte dell’atleta sanremese. Le sue ultime dichiarazioni sono diventati virali in poche ore e stanno facendo discutere.

Fognini, il video è virale: cosa è successo con Sinner

Ritorno sui social agrodolce per il tennista di Sanremo che è da poco stato intervistato da Sky Sport. Durante questa chiacchierata è stato chiesto a Fognini di prendere le migliori qualità dei suoi colleghi per creare il tennista perfetto. Ebbene, tra gli atleti nominati c’è anche Sinner ma la scelta non sembra aver propriamente convinto il pubblico.

Il primo fondamentale è stato il servizio e il migliore secondo l’italiano è quello dello statunitense Taylor Fritz, poi è arrivato il momento di scegliere il diretto più forte e a quel punto la scelta è ricaduta sul norvegese Casper Ruud. Mentre per quanto riguarda rovescio e potenza, i nomi fatti sono stati rispettivamente quelli del tedesco Sascha Zverev e del russo Andrey Rublev. E per quanto riguarda Sinner?

Sinner è stato scelto da Fognini per le sue qualità mentali e questo ha lasciato un po’ perplessi i tifosi che sono corsi a commentare sotto il video del tennista per dire che il numero uno del ranking non è solo questo. “Ha 23 anni ma sembra un over 30” ha dichiarato Fognini che ha poi concluso scegliendo il tennista con il miglior tocco. A quel punto il nome fatto è stato quello di Carlos Alcaraz. E voi siete d’accordo con le sue scelte o cambiereste qualcosa?