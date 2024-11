Il Milan approfitta della retrocessione: colpo da favola in arrivo

La difficile situazione di un club potrebbe favorire dei trasferimenti nel mercato di gennaio: il Milan è in agguato.

La società rossonera valuterà se intervenire o meno nella sessione invernale del calciomercato. Alcune esigenze della squadra di Paulo Fonseca sono chiare, però non è escluso che venga deciso di proseguire con l’attuale gruppo. Molto dipenderà anche dalle occasioni che ci saranno, visto che normalmente in via Aldo Rossi non fanno particolari investimenti nel mese di gennaio.

Qualche occasione potrebbe arrivare da Lione, dove la squadra è stata retrocessa “precauzionalmente” in Ligue 2 a causa dei troppi debiti accumulati: 505 milioni di euro. La DNG (Direction Nationale du Controle de Gestion), organismo che controlla la stabilità finanziaria dei club francesi, ha stabilito che se i conti del bilancio non miglioreranno l’OL retrocederà dalla Ligue 1. Il mercato in entrata è bloccato, il tetto ingaggi è sotto osservazione e ci sarà sicuramente la necessità di vendere a gennaio. Il proprietario americano John Textor predica calma, però i tifosi sono comprensibilmente preoccupati.

Calciomercato Milan, affare a Lione: prezzo low cost

La situazione complicata del Lione porterà inevitabilmente più giocatori ad andarsene nella finestra invernale del calciomercato. Uno dei nomi più interessanti della squadra allenata da Pierre Sage è Rayan Cherki, 21enne trequartista ed esterno offensivo. Il Lione spera di venderlo a oltre 20 milioni di euro, anche se il contratto scade a giugno 2026. A proposito di speranze, la FIGC sta cercando di naturalizzarlo italiano sfruttando il fatto che il giocatore ha un nonno pugliese. Su Cherki ci sono diverse squadre e per il Milan non sarà semplice assicurarselo.

Un altro profilo che piace ai rossoneri è Tanner Tessmann. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il club ha preso informazioni sul 23enne nazionale americano. Si tratta di un giocatore già conosciuto in Italia, avendo militato nel Venezia tra il 2021 e il 2024. L’estate scorsa sembrava potesse finire all’Inter, poi è stato il Lione ad assicurarselo con un investimento da circa 6 milioni di euro. Potrebbe partire per una cifra simile. È un centrocampista, quindi gioca in un ruolo nel quale al Milan farebbe comodo un rinforzo. Ma c’è un grosso problema: è extracomunitario e i due posti disponibili sono già stati riempiti in estate con Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal.

Un altro centrocampista interessante del Lione è Maxence Caqueret, 24enne francese. Per 15-18 milioni potrebbe dire addio all’OL. Ci sono più giocatori della squadra francese che sono finiti nel mirino dei club europei e sarà interessante vedere cosa succederà a gennaio 2025. Si potrebbe verificare un mezzo esodo da Lione.