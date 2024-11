Il fratello di Kalulu si è espresso in maniera molto dura nei confronti del club rossonero: ha anche raccontato come è andato il trasferimento alla Juve.

Oggi si gioca Milan-Juventus e sarà la prima volta in cui Pierre Kalulu affronterà la squadra rossonera da avversario, dopo avervi giocato tra il 2020 e il 2024. Certamente vorrà ben figurare a San Siro, il suo stadio per quattro stagioni, e magari far venire qualche rimpianto a chi lo ha ceduto.

Finora il difensore francese ha fatto complessivamente bene con la maglia bianconera, al netto di un paio di partite non brillanti. Thiago Motta è soddisfatto del suo rendimento e già si parla del probabile riscatto del suo cartellino: operazione da 14 milioni di euro. Nell’accordo tra i club sono previsti anche ulteriori 3 milioni di bonus. Se l’ex Lione sarà autore di una buona stagione, allora la Juve farà un vero affare acquistandolo a un prezzo non eccessivo.

Kalulu, il fratello critica il Milan

La scorsa annata di Kalulu è stata anonima, a causa degli infortuni che lo hanno tenuto a lungo fuori dal campo. Sperava di riscattarsi continuando a giocare nel Milan, al quale era molto legato, però poi ha accettato la cessione alla Juventus. Ci ha messo un po’ a dire sì al trasferimento a Torino, voleva valutare bene la situazione e tutte le opzioni sul tavolo. Alla fine, sembra che abbia preso la decisione giusta.

Aldo Kalulu, fratello di Pierre, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e si è mostrato critico nei confronti del club rossonero: “È voglioso di far vedere al Milan che si sono sbagliati lasciandolo andare via, anche se non ha nulla da dimostrare. All’inizio era triste, perché non voleva lasciare Milano e lo era anche perché ha capito che il club non lo voleva più. Sono cambiati dei dirigenti, ma lui con Zlatan ha parlato dopo e ci è rimasto male quando si sono sentiti al telefono. Il primo contatto è stato tra Juventus e Milan, poi i bianconeri hanno chiamato Pierre. Lui era sorpreso e poi ha chiamato il Milan, gli hanno spiegato che quella soluzione gli avrebbe permesso di giocare di più e cose così. È rimasto deluso da questo comportamento“.

Stando a questa versione, Pierre ha saputo dalla Juventus del possibile trasferimento a Torino e non è stato per primo il Milan a informarlo. Una situazione che lo ha deluso parecchio e Aldo ha confermato che il Milan rappresenta un capitolo chiuso: “Sì, è difficile immaginare un futuro di nuovo insieme. Lui non si aspetta niente dal Milan e il Milan non deve aspettarsi nulla da lui. È una storia finita“.