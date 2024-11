Serie A, giornata rinviata: i tifosi rimangono senza parole

Possibile scelta a sorpresa della Lega Serie A per il campionato del prossimo anno: potrebbe saltare una giornata

Il campionato di Serie A riparte dopo la sosta. E lo fa subito col botto. Inter, Milan e Juve in campo nella giornata di oggi, domani invece l’altro big match fra Roma e Napoli. La lotta Scudetto si fa sempre più interessante con tante squadre coinvolte: al momento comandano gli azzurri di Antonio Conte, ma la stagione è appena iniziata e tutto può ancora succedere. La sensazione è che si tratti di una stagione tutta da vivere.

I rossoneri vogliono provare a rientrare in corsa dopo questi tre mesi di alti e bassi. La squadra di Paulo Fonseca ha alternato grandi prestazioni, e quindi anche grandi risultati, a pessime uscite. Serve quindi continuità. C’è una grossa opportunità in Champions League: con quattro vittorie su quattro, a partire dalla trasferta di Bratislava fra pochi giorni, il Milan può andare direttamente alla fase successiva del torneo senza passare dai Play-Off. Sarà per i rossoneri, così come per le altre coinvolte nelle competizioni europee, una stagione lunghissima. In particolar modo per Inter e Juventus, le squadre che prenderanno parte anche al nuovissimo Mondiale per Club, che si giocherà fra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti.

La Serie A 2025-2026 inizia più tardi? L’ultima ipotesi

Ci saranno trentadue partecipanti (l’ultima la scopriremo il prossimo 30 novembre dopo Atletico Mineiro-Botafogo) e il 5 dicembre ci sarà il grande e atteso sorteggio. L’Italia, come detto, sarà rappresentata da Inter e Juventus. I vari campionati europei stanno lavorando in questi giorni a delle modifiche del calendario per agevolare il cammino delle squadre in questo torneo. Ad esempio, è viva l’idea di aprire una finestra di mercato eccezionale prima dell’inizio.

Una sessione di mercato che fino al 15 giugno quindi, così da permettere alle squadre di fare acquisti e cessioni in vista del torneo. Iniziativa interessante ma c’è ancora da capire se sarà avallata o meno. Intanto nelle scorse ore i club di Serie A si sono riuniti in assemblea per parlare di vari temi e fra questi c’è anche il calendario della prossima stagione. Siccome il Mondiale per Club finirà a metà luglio, l’idea è quella di posticipare l’inizio del campionato nel week-end del 23-24 agosto, quindi in netto ritardo rispetto al solito. Inter e Juve hanno subito detto sì, c’è da capire se gli altri club sono d’accordo o meno. Chi non è sicuramente d’accordo sono i tifosi, che vedranno ricominciare le danze più tardi.