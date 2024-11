Tutto confermato, l’affare si chiude a 14 milioni: colpo Milan

Giungono conferme interessanti riguardanti un possibile colpo del Milan con i rossoneri che sono fortemente interessati ad una giovane stella della Serie A.

L’attenzione in casa Milan è rivolta completamente alla partita odierna contro la Juventus che potrà dire molto su quella che sarà la stagione degli uomini di Fonseca durante questa annata.

Il calciomercato invernale si avvicina con le trattative che saranno possibili tra poco più di un mese ma la società sembra avere le idee chiare già per quello che riguarda la prossima stagione. Una delle intenzioni del club è quella di inserire più italiani possibile in rosa per provare a ricreare uno zoccolo duro che negli ultimi anni ha latitato in casa rossonera. Nel frattempo giungono conferme anche per quello che riguarda il costo dell’operazione con il Milan che dovrà sborsare circa 14 milioni di euro per andare a chiudere il colpo.

Calciomercato Milan, arriva la conferma: servono 14 milioni per il colpo

Intervistato da La Nazione, l’agente Stefano Ancillotti ha fatto il punto su quelle che sono le stelle in casa Empoli affermando che il Milan è fortemente interessato a Jacopo Fazzini, giovane centrocampista della squadra toscana.

Ancillotti ha commentato così la situazione di Fazzini: “Se non dovessero partire a gennaio (includendo anche Ismajli), lo faranno sicuramente a giugno. Su Fazzini c’è il forte interesse da parte del Milan ed il suo prezzo non sarà inferiore ai 13, 14 milioni di euro”. Servirà quindi un importante investimento in casa Milan per andarsi ad accaparrare quello che è uno dei migliori talenti di questa Serie A.

Classe 2003, il giovane centrocampista sta vivendo un’ottima stagione agli ordini di Roberto D’Aversa mettendo in mostra tutte le sue qualità e mettendosi sulle spalle la linea mediana dell’Empoli. Un calciatore che sa agire sia sulla linea dei mediani che su quella dei trequartisti con l’Empoli che ha deciso di non cederlo almeno fino alla fine della stagione. Sulle sue tracce ci sono anche Roma e Lazio, con i due club capitolini che hanno preso i primi contatti.

Un altro giocatore nel mirino del Milan è Samuele Ricci. Il centrocampista sta facendo molto bene con la maglia del Torino guadagnando anche la convocazione in nazionale da parte di Luciano Spalletti. I rossoneri vorrebbero provare a prendere il calciatore granata già a gennaio ma Urbano Cairo non vorrebbe privarsene a stagione in corso. Il prezzo fatto dal Torino è di circa 30 milioni di euro ma, in estate, la sua valutazione potrebbe abbassarsi considerato il contratto in scadenza nel giugno del 2026.