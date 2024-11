Colpo in difesa per il Milan, tutti a bocca aperta: è un ex Inter

Colpo del Milan in difesa a sorpresa: un ex Inter è finito nel mirino dei rossoneri. Ecco tutti i dettagli

Il campionato è ricominciato dopo l’ultima sosta di questo 2024. Il Milan è tornato in campo contro la Juventus e ora si prepara per la Champions League, sfida in programma martedì contro lo Slovan Bratislava. I rossoneri hanno una grande opportunità in coppa: in caso di vittoria delle prossime quattro partite, tutte decisamente alla portata, si può raggiungere la fase successiva senza passare dai Play-Off. Per come si era messa all’inizio, sarebbe davvero tanta roba.

I rossoneri devono recuperare punti anche in campionato: la stagione è ancora lunga e tutto è possibile ma è importante trovare un po’ di continuità di prestazioni e quindi anche di risultati. Fra non molto si ricomincerà a parlare di mercato in maniera più concreta: la sessione di gennaio è ormai alle porte e la rosa di Fonseca ha certamente bisogno di essere rinforzata. C’è l’idea di prendere un centrocampista, soprattutto se Bennacer non dovesse rientrare col piede giusto, ma potrebbe essere necessario anche l’acquisto di un difensore centrale che possa aggiungersi agli attuali 4 (che forse sono un po’ pochi). La soluzione potrebbe essere un italiano, così da non avere problemi di liste. E attenzione ad una clamorosa idea.

Un ex Inter per il Milan: nuova idea per la difesa

In estate il Milan ha scelto di rimanere con quattro difensori centrali, e infatti negli ultimi giorni di mercato ha venduto anche Pierre Kalulu alla Juventus, un’operazione che non ha convinto molto i tifosi. Tutti pensavano all’acquisto di un altro centrale, così da averne cinque a disposizione, invece i dirigenti non hanno fatto altre operazioni nel reparto. Potrebbero farlo a gennaio, così da completare la rosa.

Fra i nomi che la società sta prendendo in considerazione, come detto, ce ne sono alcuni italiani, così da non aver alcun problema di liste. Mattia Viti dell’Empoli piace molto ma serve un investimento da almeno dieci milioni. Nelle ultime ore però si sta facendo avanti anche un’altra idea: si tratta di un ex Inter che, a giugno scorso, si è trasferito a sorpresa in Grecia, dove sta facendo benissimo. A 22 anni, potrebbe cogliere l’occasione di tornare a Milano ma dall’altra parte del Naviglio. Si tratta di Lorenzo Pirola, difensore centrale classe 2002, che è passato dalla Salernitana all’Olympiacos la scorsa estate per 5 milioni. L’opzione sta prendendo corpo nelle ultime ore e coglierebbe di sorpresa i tifosi, sia del Milan che dell’Inter.