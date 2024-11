Enzo Fernandez, show col Chelsea: è il grande rimpianto di Moncada

Grande prestazione del centrocampista argentino nell’ultimo match di Premier League contro il Leicester: a Casa Milan qualcuno lo rimpiange.

Il Chelsea negli ultimi anni ha fatto grandi investimenti con l’avvento della nuova proprietà, spendendo cifre esagerate per calciatori che non erano già dei campioni affermati. A Londra sono arrivati diversi giovani dal potenziale altissimo e con la possibilità di diventare dei top player mondiali.

Uno di questi è certamente Enzo Fernandez, che i Blues hanno comprato nel mercato invernale 2023 dopo metà buona stagione al Benfica per ben 121 milioni di euro. Il centrocampista argentino aveva fatto benissimo nei suoi primi mesi in Portogallo e poi anche nel Mondiale vinto in Qatar con l’Argentina. Pur di assicurarselo immediatamente, sbaragliando la concorrenza di altre società europee importanti, il Chelsea ha accettato di pagare l’altissima clausola di risoluzione presente nel contratto che aveva firmato con il club di Lisbona. Anzi, per l’esattezza ha pagato 1 milione in più, ottenendo dal Benfica la possibilità di versare i soldi in più tranche.

Enzo Fernandez era nel mirino del Milan: il viaggio di Moncada

Finora Fernandez ha totalizzato 78 presenze, 8 gol e 11 assist. Nell’ultima partita di Premier League vinta 2-1 a Leicester è stato decisivo regalando l’assist gol a Nicolas Jackson per l’1-0 e poi segnando la rete del 2-0 con un colpo di testa. In campionato non giocava titolare dal 6 ottobre (1-1 casalingo contro il Nottingham Forest) e già iniziavano a circolare alcuni rumors di mercato su una eventuale cessione futura. Ma Enzo Maresca punta a farne un punto fermo del suo centrocampo e spera che la prestazione offerta al King Power Stadium lo aiuti ad avere continuità nelle prossime partite.

Enzo contro il Leicester ha avuto una precisione dell’84% nei passaggi che ha fatto, ha servito 3 passaggi chiave, ha creato una grance chance, ha vinto 7 duelli su 9 ed effettuato 5 tackle. Numeri interessanti. Probabilmente la notizia della buona prova del nazionale argentino è arrivata anche a Geoffrey Moncada, che nell’intervista concessa a DAZN ha confermato di essere stato in Argentina per Fernandez, quando il giocatore militava nel River Plate.

Il Milan aveva pensato a lui nel 2022, poteva essere un ottimo colpo post-Scudetto, però non c’è stato l’affondo da parte della società rossonera ed è stato il Benfica ad assicurarselo. Il club di Lisbona investì circa 18 milioni e l’accordo prevedeva che il River Plate avrebbe incassato il 25% della futura rivendita. In via Aldo Rossi qualcuno si è mangiato le mani. La coppia Maldini-Massara sbagliò ai tempi.