Fischi per Emerson Royal ma in Milan-Juve ha raggiunto un primato in Serie A

Pioggia di fischi a San Siro per Emerson Royal, ma è stato davvero così disastroso in Milan-Juve? A quanto pare, no

Il pregiudizio nel calcio esiste e i social non hanno fatto che altro che peggiore la situazione. Molti calciatori, se presi di mira, non riescono in alcun modo a togliersi di dosso certe etichette. E questo sembra essere proprio il caso di Emerson Royal, bocciato dai tifosi, e dai giornalisti, ancor prima del suo arrivo al Milan. Non gli è stato dato nemmeno il tempo di scendere in campo per essere subito considerato uno dei peggiori acquisti di tutta la Serie A.

Il terzino brasiliano è stato acquisto dal Tottenham per circa 15 milioni: una cifra considerata da tutti troppo alta per un giocatore che, negli ultimi anni, ha dovuto fare i conti con tante difficoltà. È bastato questo ai tifosi per considerarlo fin da subito un bidone. Performare in una squadra come il Milan, e soprattutto in uno stadio come San Siro, è già complicato di per sé; figuriamoci se hai percepito fin dal tuo arrivo la poca fiducia nei tuoi confronti, sfociata poi addirittura nei fischi ad ogni errore, anche banale. Fischi terribili, poi, ieri al momento della sostituzione. Ma è stato davvero così disastroso (come tra l’altro è stato scritto anche oggi sui quotidiani)?

Milan-Juve, critiche per Emerson Royal ma i numeri dicono altro

Il Milan ieri contro la Juventus è stato disastroso nel collettivo. Solo in due sono riusciti a salvare la faccia: Youssouf Fofana e Rafael Leao, l’unico a provare qualcosa nel nulla cosmico della fase offensiva rossonera. Emerson Royal si può inserire invece nel gruppo di giocatori da semplice sufficienza. E c’è un dato, svelato da WhoScored, che gli regala addirittura un primato in tutta la Serie A.

Emerson Royal ha effettuato (e vinto) 8 contrasti in Milan-Juve: nessuno in Serie A è mai riuscito a farne di più in questa stagione. Eppure, secondo i quotidiani di oggi e non solo, il brasiliano sarebbe stato distrutto da Yildiz – che ha sì fatto una buona prestazione, ma senza mai essere realmente pericoloso. La statistica di certo non rende Emerson Royal il miglior terzino possibile, ma è una prova che il pregiudizio su di lui prende sempre il sopravvento, pur evidenziando quelle che sono le difficoltà che sta affrontando – lui così come gran parte della rosa. I tifosi del Milan dovrebbero capire la situazione e provare ad aiutarlo dal punto di vista psicologico, ma la sensazione è che staccargli quell’etichetta di dosso sarà quasi impossibile.