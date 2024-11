Il tradimento è stato svelato, i tifosi del Milan stentano a crederci

Alla fine arriva il tradimento definitivo, i tifosi del Milan fanno ancora fatica a crederci: lo ha detto per davvero

I rossoneri, dopo aver messo da parte la pratica Juventus in campionato, si concentrano solo ed esclusivamente in vista della prossima sfida. Questa volta il “Diavolo” sarà impegnato in trasferta, ma soprattutto in Champions League. Avversario lo Slovan Bratislava che, almeno sulla carta, non dovrebbe recare problemi alla squadra di Paulo Fonseca. Guai, però, a sottovalutare gli avversari slovacchi.

A poche ore dall’importantissima sfida in ambito europeo arrivano delle forti dichiarazioni rilasciate da un ex rossonero. Lo stesso che, come un fulmine a ciel sereno, ha deciso di provocare un piccolo “terremoto” nell’ambiente rossonero. Parole che, a quanto pare, non hanno fatto di certo felici i sostenitori del “Diavolo” che mai si sarebbero aspettati una uscita del genere.

Milan, le parole dell’ex fanno male: “Sono stato contento…”

Lo scorso 6 ottobre è andata in scena la sfida di campionato tra la Fiorentina ed il Milan all’Artemio Franchi. Una partita dal sapore speciale per Yacine Adli che, per la prima volta, ha affrontato da avversario la sua ex squadra. Non solo: il centrocampista francese (ma di origine algerina) ha fatto molto di più, segnando addirittura il classico gol dell’ex. Il 24enne non ha esultato in segno di rispetto, ma a poco meno di due mesi da quel match si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa.

Lo ha fatto in occasione di un evento al “Viola Park” dove c’erano tantissimi bambini e piccoli calciatori viola. Nel corso di una intervista rilasciata ai media presenti è ritornato proprio su quel match di ottobre. Nonostante abbia contenuto, in quel momento, l’esultanza Adli ha precisato: “Sono stato veramente contento di segnare quel gol“.

C’è molto di più visto che, poco prima di svuotare gli armadietti di Milanello, si era fatto una promessa che è riuscito a mantenere: “Prima di lasciare i rossoneri avevo detto che gli avrei segnato quando ci siamo affrontati. Visto che sono un uomo di parola sono riuscito a fare gol“. Parole che, ovviamente, sono diventate virali sia nel web che sui social. Le stesse non hanno fatto particolarmente piacere al popolo rossonero che, ora, lo attende in vista del match di ritorno.