Inter in ansia, Thuram lascia i tifosi nerazzurri con il fiato sospeso

Marcus Thuram preoccupa i tifosi dell’Inter e lascia tutti con il fiato sospeso: i nerazzurri ora sono in ansia

La prima parte di stagione è stata fin qui molto positiva per l’Inter. I nerazzurri sono subito dietro al Napoli capolista in Serie A, mentre in Champions League sono tra le prime otto, cosa che garantirebbe loro il passaggio diretto agli ottavi di finale senza dover passare dai play-off.

La squadra di Simone Inzaghi, seppur con qualche piccola defezione, sta riuscendo ad ottenere risultati e tra i giocatori che più stanno trascinando il gruppo c’è senza dubbio Marcus Thuram. L’attaccante francese è uno dei perni della formazione di Inzaghi ed anche nella nazionale francese di Deschamps occupa un posto privilegiato nelle scelte del proprio ct. Da quando è arrivato all’Inter, Thuram ha fatto il salto di qualità che ci aspettava e dopo un anno di adattamento su livelli importanti, si è finalmente consacrato.

In questa stagione, l’attaccante ha già firmato 8 gol di cui 7 in campionato ed 1 in Champions League, oltre ad aver fornito ben 5 assistenze. Numeri importanti per il francese considerato che non siamo nemmeno a metà della stagione e continuando su questa strada ha la possibilità di firmare numeri da record entro fine campionato.

Le prestazioni di Thuram, però, non stanno solo facendo le fortune dell’Inter, ma anche attirando gli sguardi di altri top club che non lasciano dormire sogni tranquilli. In particolare, i nerazzurri ed i loro tifosi sono in ansia per l’interesse del Paris Saint-Germain che sarebbe pronto a scippargli il francese da sotto il naso.

Inter, pericolo PSG per Thuram: i francesi vogliono pagare la clausola

Il contratto che lega Marcus Thuram all’Inter scadrà solamente nel 2028, ma a preoccupare i nerazzurri è la clausola rescissoira di 85 milioni presente al suo interno. Una clausola che non spaventa per niente il Paris Saint-Germain che sarebbe disposto a pagarla pur di riportare l’attaccante francese in patria e scipparlo in un lampo alla squadra nerazzurra.

Perso un giocatore come Mbappé, i campioni di Francia sono alla ricerca di un nuovo attaccante principe che possa prendere il suo posto ed oltre ad Osimhen in lista c’è proprio l’attaccante nerazzurro. L’Inter è cosciente dell’interesse dei parigini per il proprio attaccante, ma è certa del fatto che il giocatore a Milano si trova benissimo e non ha intenzione di lasciare i nerazzurri dopo appena due stagioni.

Qualora infatti un club dovesse decidere di pagare la clausola, a far saltare l’affare potrebbe essere proprio Thuram che avrebbe la possibilità di rifiutare il trasferimento. All’Inter, Thuram ha un ruolo chiave all’interno del progetto, è stimato da compagni e tifosi e non è detto che possa essere lo stesso in un’altra squadra.

Seppur vero tutto ciò, è chiaro anche che il giocatore vorrà senz’altro sentirsi valorizzato anche dal punto di vista economico ed a fine stagione non è detto non possa chiedere ai nerazzurri un contratto migliore. Attualmente, Thuram percepisce 6 milioni di euro, ma dovesse continuare a segnare a raffica, eguagliando o superando i numeri della passata stagione, potrebbe battere cassa e le cose per i nerazzurri potrebbe complicarsi enormemente. La situazione è in continuo divenire e ciò non può non tenere in ansia i tifosi.