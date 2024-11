La conferma è arrivata: Tonali torna, la bomba è servita

Arrivano conferme dal mercato, Sandro Tonali può tornare davvero: il motivo è incredibile, adesso i tifosi ci sperano

Negarlo è difficile. Sandro Tonali è un rimpianto per molti tifosi rossoneri. La sua cessione nell’estate 2023, per quanto sia servita per finanziare un mercato ritenuto da molti di altissimo livello, è infatti una ferita aperta nel cuore dei milanisti e ha lasciato soprattutto un vuoto difficile da colmare nella rosa del Milan. Dopo una stagione travagliata, e resa più difficile dalla lunga squalifica, il centrocampista della Nazionale potrebbe però già tornare in Serie A. Lo conferma una notizia che fa sognare i tifosi.

Fino a poco tempo fa anche solo ipotizzare un ritorno di Tonali non solo al Milan, ma in generale in Italia, poteva sembrare una vera e propria follia. Pagato oltre 65 milioni dal Newcastle una stagione e mezzo fa, l’ex rossonero solo in questa stagione ha potuto dimostrare buona parte del suo valore, dopo il lungo stop per squalifica. E pensare che i Magpies possano volersene sbarazzare proprio ora sarebbe probabilmente illudersi.

Eppure, a cambiare completamente gli scenari potrebbe essere la stessa volontà del calciatore. Per quanto Tonali sia infatti grato alla sua attuale società per averlo difeso nel momento più difficile della sua carriera, è altrettanto vero che lui aveva accettato il Newcastle nella stagione del suo ritorno in Champions, quando gli scenari per il club bianconero sembravano di crescita inarrestabile.

Oggi la situazione è invece leggermente diversa. I Magpies restano un’importante realtà della Premier ma in questi mesi hanno dimostrato di non poter competere con le big, e difficilmente potranno ambire a tornare nella competizione europea più importante. Per questo motivo Tonali potrebbe chiedere a breve una cessione, e un suo ritorno in Italia a quel punto potrebbe diventare addirittura probabile.

Tonali torna in Serie A: i tifosi del Milan possono sognare

Partiamo da un presupposto fondamentale: nel calcio la volontà dei giocatori pesa moltissimo, ma i cartellini restano ancora di proprietà dei club. Anche se Tonali dovesse quindi chiedere la cessione, non è detto che il Newcastle potrebbe accordargliela.

Tuttavia, stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, l’ex Milan sarebbe convinto di cambiare aria la prossima estate, desideroso di tornare a respirare aria di Champions, possibilmente con la maglia del suo cuore, quella del Milan. E l’affare, seppur difficile, non sarebbe del tutto impossibile.

A fornire un ghiotto assist al club rossonero potrebbe essere l’eventuale reintroduzione del Decreto Crescita. Il ritorno delle agevolazioni fiscali sull’ingaggio di calciatori che hanno militato fuori dall’Italia per almeno due anni potrebbe infatti rendere l’operazione decisamente più leggera per il club, che a quel punto dovrebbe trovare soprattutto un accordo con il Newcastle per un cartellino che, comunque, rispetto al 2023 si è svalutato.

Come ipotesi il ritorno di Tonali al Milan, pur restando molto difficile, in questo momento non è quindi assolutamente da escludere. Serviranno però un paio di tasselli messi al posto giusto, e soprattutto una novità, quella relativa al Decreto Crescita, che non dipende in alcun modo dal giocatore o dal club rossonero.