Milan, bocciatura totale: ora serve una rivoluzione

Il Milan si lecca le ferite dopo il ko di ieri contro la Juventus. Paulo Fonseca pensa inevitabilmente a dei cambi per le prossime gare

Il Milan non riesce a cambiare passo. La squadra di Paulo Fonseca non è andata oltre il pareggio, per zero a zero, con la Juventus.

I bianconeri rimaneggiati si sono chiusi bene, impedendo al Diavolo di creare delle occasioni da gol. Alla fine così San Siro ha deciso di fischiare la squadra rossonera, incapace di far male alla Vecchia Signora. Il pareggio è un risultato davvero pesante per il morale, ma soprattutto per la classifica, che si sta facendo sempre più complicata. Il Milan infatti si sta allontanando pericolosamente dalle squadre di testa. Fonseca continua a sognare lo Scudetto, ma andando avanti così sarà complicato anche centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Sono davvero tante le cose che non hanno funzionato, soprattutto in avanti, dove il Milan ha deciso di non prendersi alcun rischio. Così un tiro degno di nota verso lo specchio della porta non c’è mai stato. Anche la Juve non ha creato problemi, con Mike Maignan rimasto in operoso.

Milan, Emerson Royal bocciato: partita da dimenticare

Qualche accenno di sofferenza, però, c’è stato ed è arrivato sulla destra, dove Emerson Royal è apparso ancora una volta in enorme difficoltà.

Il brasiliano non è riuscito a dare il suo apporto in avanti e dietro ha vissuto una serata complicata con Yildiz, che lo ha puntato e saltato con troppa facilità. L’ex Tottenham ha avuto dei problemi per l’intera gara, ma Paulo Fonseca ha deciso di sostituirlo solo a cinque minuti dalla fine, dando spazio a Davide Calabria. San Siro non ha perdonato il brasiliano pesantemente fischiato al momento del cambio. Per Emerson Royal, che si era reso protagonista, incitando il pubblico, c’è stata dunque una doppia bocciatura. Una bocciatura, d’altronde, annunciata: dal momento del suo arrivo nessuno ha davvero creduto in lui. Oggi il giocatore è decisamente avanti su Davide Calabria, che il Milan ha ormai scaricato, ma da martedì le cose potrebbero cambiare. Non è da escludere, infatti, che l’italiano abbia un’occasione per tornare a giocare dal primo minuto. Nel 2025, però, servirebbe un intervento serio sul mercato, per acquistare un terzino destro davvero capace di far fare il salto di qualità al Diavolo.