Milan, colpo a sorpresa: il difensore arriva dalla Spagna

Il Milan potrebbe mettere le mani su un nuovo difensore: l’ultima idea porta in Spagna e più precisamente a Valencia: ecco di chi si tratta

Il calciomercato di gennaio potrebbe essere povero di soddisfazioni per i tifosi del Milan. Il club rossonero potrebbe infatti rimanere così senza mettere a segno alcun colpo.

L’obiettivo del Diavolo è quello di sfoltire la rosa, cedendo i calciatori in esubero, quelli che sono rimasti sul groppone dopo l’estate. Stiamo chiaramente parlando di Fode Ballo-Tourè e Divock Origi, che sono completamente fuori dal progetto. Ma in inverno il Diavolo proverà a piazzare anche Luka Jovic. Per quanto riguarda il mercato in entrata, tutto dipenderà da Ismael Bennacer. Se l’algerino dovesse dare segnali incoraggianti non si interverrà per acquistare un nuovo centrocampista. Belahyane, Ricci, Frendrup e Bondo sarebbero così rimandati alla prossima estate. D’altronde Geoffrey Moncada ha parlato chiaro, facendo capire che i nomi individuati per rafforzare l’organico sono soprattutto per la prossima estate. A gennaio servono giocatori pronti, che possano inserirsi facilmente in un contesto come quello del Milan e non è certo così semplice.

Calciomercato Milan, occhi sul centrale del Valencia: vale 30 milioni

Si guarda dunque all’estate quando il Milan sicuramente si regalerà finalmente un centravanti. Tammy Abraham è sempre più destinato a fare le valigie, così come detto anche Luka Jovic. Attenzione, dunque, a Gimenez del Feyenoord, che ha già aperto ad un trasferimento in rossonero.

Per quanto riguarda gli altri reparti, molto dipenderà anche dalle cessioni. In difesa ad esempio, l’indiziato numero uno a fare le valigie è Fikayo Tomori. L’inglese può fare ritorno in Premier League se dovesse arrivare un’offerta sui 30 milioni di euro. Soldi che chiaramente verrebbero reinvestiti sul mercato per prendere un sostituto. Oggi Matteo Gabbia è l’unico sicuro della conferma, ma se dovessero arrivare proposte anche per Malick Thiaw e Pavlovic verrebbero prese in considerazione.

In entrata si guardano così diversi profili. Un’ultima idea porta in Spagna. Il Milan – come riporta Matteo Moretto – è interessato a Cristhian Mosquera, difensore del Valencia. I rossoneri stanno sondando il terreno in vista di un possibile trasferimento per giugno. Lo spagnolo classe 2004 ha collezionato con i Pipistrelli ben dodici presenze, con oltre mille minuti disputati. La sua valutazione è già importante, sui trenta milioni di euro. Attenzione, dunque, a questo possibile colpo