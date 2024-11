@ML – Leao zoppicante dopo Milan-Juve: le ultime sulle sue condizioni

Leao è uscito zoppicando da San Siro dopo Milan-Juve, ecco cosa sta l’attaccante del portoghese

Una serata da dimenticare quella di ieri per il Milan. La sfida contro alla Juventus alla ripresa dopo la sosta a San Siro doveva essere un nuovo inizio per provare a rientrare nella corsa Scudetto. Invece, è stata l’ennesima conferma di una squadra che viaggia fra pochi alti e tantissimi bassi, sia dal punto di vista tecnico-tattico che morale. I rossoneri lasciano così per strada altri due punti che pesano tantissimo anche per la corsa alla Champions League.

Paulo Fonseca, che ha definito la partita una delle più noiose della mia carriera, non è apparso preoccupato dalla classifica, anzi: l’allenatore portoghese è ancora convinto di poter lottare per lo Scudetto. È giusto che lo dica se lo pensa davvero, ma è davvero complicato pensare che questo Milan, senza alcun tipo di continuità di prestazioni e, quindi, di risultati, possa in qualche modo insidiare Inter, Napoli e Atalanta, che viaggiano totalmente su altri ritmi. Nemmeno con un Rafael Leao in crescita come è apparso anche ieri contro la Juve: è l’unico, insieme a Fofana, ad essersi conquistato almeno la sufficienza. Nell’immediato post-gara, è suonato un piccolissimo campanello d’allarme per le condizioni del portoghese.

Nessun problema per Leao, cosa è successo post Milan-Juve

Come raccolto dalle immagini di Sportmediaset, Leao ha lasciato lo stadio San Siro leggermente zoppicante: un piccolo fastidio alla caviglia destra, tanto da camminare con la scarpa infilata a metà. Immagini che hanno preoccupato un po’ i tifosi in vista delle prossime partite fra Champions League e campionato, ma non c’è nessun tipo di problema.

Stando a quanto raccolto da MilanLive.it, l’ex Lille non ha alcun tipo di problema. Nessuna preoccupazione quindi per lui in vista di Bratislava, sfida fondamentale per il percorso del Milan in Champions League. Se in campionato è difficile pensare ad un rientro nella corsa Scudetto, in Europa invece c’è una ghiotta possibilità, e decisamente alla portata, di poter andare alla fase successiva del torneo senza passare dai Play-Off. Tutto questo è possibile grazie alla inaspettata vittoria di Madrid: con 4 vittorie nelle prossime 4, i rossoneri saranno qualificati. Un’occasione unica da non sprecare, ma con questo Milan fare calcoli è impossibile. La sensazione è che questi alti e bassi continueranno per tutta la stagione, a meno di un cambio di rotta che, ad oggi, non ci sentiamo di pronosticare.