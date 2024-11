Non c’è niente da fare per il Milan, sembrava fatta ma l’affare è saltato

Potrebbe saltare un affare per il club rossonero: il calciatore può tornare in Italia ma non al Milan, i dettagli

Il Milan è già molto attivo sul mercato in vista della sessione di gennaio. Geoffrey Moncada, in un’intervista a DAZN di qualche giorno fa, ha fatto capire che, se necessario, la società non si farà trovare impreparata per eventuali rinforzi. Che servano non c’è alcun dubbio: almeno un centrocampista e un difensore, così da completare la squadra di Paulo Fonseca per poter andare fino in fondo in tutte le competizioni.

Per quanto riguarda il difensore, si stanno facendo delle valutazioni sul profilo da prendere: ad oggi ci sono quattro centrali disponibili e un quinto, per stare sicuri, non guasterebbe. L’idea è di provare a prendere un italiano così da non avere alcun tipo di problema con le liste, ma la ricerca non è semplice. Si pensa però anche ad un centrocampista, anche se molto dipende da come rientrerà Bennacer: l’algerino dovrebbe tornare a disposizione per inizio 2025 dopo un lungo infortunio muscolare al polpaccio, e potrebbe quindi non essere subito pronto. Per giugno l’idea è di investire su Samuele Ricci, ma occhio anche ad altre piste. Ce n’era una che piaceva molto soprattutto ai tifosi ma che rischia seriamente di saltare.

Ritorno in Italia: irrompe la Juventus

Cesare Casadei è passato dall’Inter al Chelsea nell’estate del 2022: in Inghilterra non è riuscito ad imporsi granché, nemmeno con l’esperienza in prestito al Leicester in Championship, la Serie B inglese. Ogni sessione di mercato potrebbe essere quella giusta per un suo ritorno in Italia: in passato è stato accostato spesso al Milan, ma mai con grande convinzione. Ora per lui si sta facendo avanti un’altra importante ipotesi italiana.

Come scrive Tuttosport, la Juventus ci starebbe facendo un pensierino. Il Chelsea, proprietario del cartellino, potrebbe decidere di farlo partire per circa 20 milioni. Una cifra alla portata ma che i bianconeri potrebbero ricavare da una cessione. Infatti il quotidiano parla di una possibile uscita di Nicolò Fagioli, così da liberare uno slot a centrocampo. Casadei finora non ha giocato nemmeno un minuto in Premier League coi Blues, nonostante la presenza di Enzo Maresca in panchina, che lo aveva già allenato al Leicester. Per lui quindi c’è sempre meno spazio e gennaio potrebbe essere la finestra di mercato giusta per partire. Il ritorno in Italia è la soluzione preferita: il Milan può ancora diventare un’occasione ma attenzione, come detto, alla Juventus.