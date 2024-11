Svelato il retroscena, la riunione con Pioli fu decisiva

Moncada ha raccontato quanto sia stato importante il ruolo di Pioli in una operazione di calciomercato.

Quando Gerry Cardinale ha deciso di licenziare Paolo Maldini, è stato Geoffrey Moncada a raccoglierne l’eredità come direttore tecnico. Dopo essere stato responsabile dell’area scouting, visionando e suggerendo giocatori da acquistare, ha avuto una promozione che l’ha catapultato a svolgere un lavoro ancora più importante al Milan.

Il 38enne francese compone con Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani la triade dirigenziale che prende le decisioni più rilevanti nell’area sportiva. Ovviamente, lui è quello che ha delle conoscenze maggiori dal punto di vista tecnico e, come avviene in ogni club, si avvale anche dei dati per analizzare i calciatori. Un altro aspetto importante è quello di dover essere presente per la squadra, parlando con i giocatori e anche con l’allenatore Paulo Fonseca. Maldini ha più volte sottolineato che questa parte non deve essere sottovalutata, infatti era quasi sempre a Milanello.

Milan, Moncada e un colpo concordato con Pioli

Nell’estate 2023 il Milan ha fatto un calciomercato in entrata con diversi nuovi acquisti, arrivati anche grazie alla onerosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle United. Uno degli acquisti sbarcati a Milano e che hanno finora impressionato più positivamente è Tijjani Reijnders, centrocampista che in Italia non era molto conosciuto e che soprattutto in questa stagione sembra aver fatto un deciso salto di qualità.

Moncada, intervistato da DAZN, ha raccontato alcuni retroscena sull’operazione che ha portato il nazionale olandese al Milan: “L’ho visionato e mi è piaciuto. Abbiamo fatto un meeting con Pioli a giugno, mi ha detto che serviva un centrocampista con qualità, bravo in regia, un numero8. Un mix che fa un po’ tutto. Gli ho fatto vedere Reijnders e mi ha detto che gli piaceva, poi siamo andati avanti velocemente nella trattativa“.

Il parere di Stefano Pioli, allora allenatore rossonero, è stato importante per l’arrivo di Reijnders. L’attuale allenatore dell’Al Nassr fu molto coinvolto in quella campagna acquisti. L’ex AZ Alkmaar è costato circa 20 milioni di euro e recentemente il club ha avviato una trattativa per il rinnovo del suo contratto, visto che il suo rendimento è di alto livello e che ci sono società straniere che iniziano a farsi avanti. Tijji è molto contento al Milan e la sensazione è che si arriverà a un accordo, forse già entro la fine del 2024.