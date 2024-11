Contro lo Slovan in campo dal primo minuto: Fonseca ribalta di nuovo tutto

Paulo Fonseca è pronto a cambiare la formazione titolare in vista dell’impegno di Champions League contro lo Slovan Bratislava in programma martedì alle ore 18:45.

Il pareggio casalingo contro una Juventus molto rimaneggiata ha lasciato l’amaro in bocca in casa Milan con i rossoneri che hanno probabilmente detto definitivamente addio ad ogni sogno scudetto.

La distanza dalle prime della classifica si fa sempre più consistente e per il Milan inizia a complicarsi anche la corsa per un posto tra le prime quattro per assicurarsi la partecipazione alla prossima Champions League. Una competizione che tornerà domani per i rossoneri, intenzionati a centrare il terzo successo consecutivo per mettere al sicuro il passaggio ai playoff e continuare a sperare in una qualificazione tra le prime otto del gruppo. Contro lo Slovan Bratislava potrebbero esserci diversi cambi di formazione con Fonseca pronto a rivoluzionare di nuovo l’undici iniziale.

Milan, si cambia di nuovo: Fonseca pronto a rivoluzionare l’undici di partenza

Rispetto alla partita contro la Juventus ci saranno diversi cambi di formazione in casa Milan. In difesa appare certo il ritorno di Tomori tra i titolari con Matteo Gabbia che dovrebbe osservare un turno di riposo. Possibile anche lo schieramento di Davide Calabria dal primo minuto con Emerson Royal fuori dalla formazione. In attacco dovrebbe tornare Pulisic dal primo minuto con Chukwueze sulla fascia destra.

Il pareggio arrivato in casa contro la Juventus ha messo in mostra un Milan che ha contenuto bene gli attacchi bianconeri facendo però una grande fatica nel rendersi pericoloso dalle parti di Di Gregorio. Per la sfida contro lo Slovan Bratislava Paulo Fonseca è pronto a cambiare di nuovo per cercare di dare freschezza alla manovra rossonera.

La sfida non proibitiva contro gli slovacchi sarà l’occasione per dare un turno di riposo ad alcuni giocatori che sono stati impiegati molto in questa prima parte di stagione e vedere all’opera chi negli ultimi tempi è finito nel dimenticatoio. Possibile quindi una nuova occasione per Calabria, Tomori e Chukwueze con Pulisic pronto a riprendersi il posto dietro la punta dopo essere partito dalla panchina contro la Juve.

Questa quindi la probabile formazione del Milan in vista dell’impegno di Champions League in programma martedì sul campo dello Slovan Bratislava: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. Resta da capire se possa esserci spazio dal primo minuto per Abraham con Morata che potrebbe rifiatare dopo gli impegni con la nazionale e la partita contro la Juventus.