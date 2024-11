La pazienza ha un limite: c’è una data per il futuro di Fonseca

Fonseca al centro di non poche critiche: la società si aspetta che riesca a raggiungere gli obiettivi stagionali, altrimenti…

Le vittorie contro Inter e Real Madrid hanno regalato momenti di grande gioia al Milan, però nessuna delle due ha poi dato la svolta attesa. C’è chi immaginava che vincere contro avversarie di questo tipo avrebbe sbloccato definitivamente la squadra e così non è stato. Rimangono tanti problemi.

Paulo Fonseca non è ancora riuscito a trovare la chiave per avere il Milan dominante che aveva immaginato quando è stato chiamato per sostituire Stefano Pioli. Sicuramente ci sono dei limiti riguardanti la costruzione dell’organico, quindi responsabilità della dirigenza, ma ci sono anche cose imputabili all’allenatore stesso. Il portoghese dovrà fare un grande lavoro a Milanello per poi avere in partita una squadra in grado di giocare costantemente a un alto livello e di fare un filotto di vittorie.

Milan, Fonseca sotto esame: vietato fallire

Il Milan deve recuperare la partita di campionato contro il Bologna e questo condiziona il punteggio in classifica, però ci sono stati alcuni passi falsi evitabili. La sconfitta a Parma e il pareggio a Cagliari sono sicuramente i risultati più negativi in questa Serie A: 5 punti persi che oggi fanno la differenza e che hanno reso il big match contro la Juventus un appuntamento quasi decisivo. Lo 0-0 contro la squadra di Thiago Motta sarebbe stato accolto meglio dalla tifoseria se la classifica fosse stata migliore. Una vittoria sarebbe stata utile per diversi motivi.

Fonseca sa che è fondamentale cambiare marcia e si aspetta che il Milan riesca a vincere le prossime partite in calendario contro Slovan Bratislava (Champions League), Empoli (Serie A) e Sassuolo (Coppa Italia). Poi venerdì 6 dicembre ci sarà la difficile trasferta a Bergamo contro la fortissima Atalanta e sarà un esame di maturità da superare. Successivamente ci saranno Stella Rossa, Genoa ed Hellas Verona prima dell’ultima partita del 2024 contro la Roma a San Siro (29 dicembre).

La società si aspetta una crescita da parte della squadra, con prestazioni convincenti e risultati positivi. In questo momento Fonseca non viene messo in discussione e, salvo clamorosi tracolli, la sensazione è che non ci sarà alcun cambiamento fino a fine stagione. Il portoghese gode della fiducia di tutti i dirigenti, però sa che se non dovesse almeno centrare la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe non essere confermato.