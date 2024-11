Leao chiama il suo amico: 40 milioni per il colpo in attacco

Rinforzi in vista per il Milan che ha messo nel mirino un attaccante top della Serie A, a portarlo in rossonero ci pensa Leao.

Quale sarà il futuro di Rafael Leao? In questo momento l’attaccante portoghese è un calciatore del Milan e il club non lo lascerà andare molto facilmente. Basti pensare al suo precedente contratto che prevedeva una clausola rescissoria da ben 175 milioni di euro.

Ora questa clausola non c’è più e il futuro del classe 1999 potrebbe non essere così scontato, anche perché in questo nuovo ciclo targato Paulo Fonseca le soddisfazioni per lui non sembrano proprio all’ordine del giorno. Nuovi movimenti di calciomercato potrebbero dunque concretizzarsi in casa rossonera da qui ai prossimi mesi: c’è un nome che piace molto in società e che potrebbe arrivare proprio grazie a Leao.

In caso di addio, quindi, il portoghese potrebbe lasciare il Milan con un regalo davvero niente male. In Serie A si sta mettendo in mostra come rivelazione e presto diversi club potrebbero muoversi per il suo acquisto. I rossoneri, tuttavia, ad oggi sembrano godere di una corsia preferenziale: con 40 milioni si trasferisce nel capoluogo meneghino.

Calciomercato Milan, lo porta Leao: tutti i dettagli

Non è un segreto che il venticinquenne sia un grande amico di Moise Kean ed è per questo che il Milan potrebbe chiedergli di mettere una buona parola per il cambio di maglia. L’azzurro oggi gioca e segna per la Fiorentina ma nel contratto anche lui ha una clausola. Per far partire l’ex Juventus ci vogliono 52 milioni di euro, soldi che i rossoneri potrebbero addirittura abbassare grazie ad una contropartita tecnica.

Il nome da sfruttare è quello di Yacine Adli, centrocampista di proprietà del Milan girato in prestito alla Fiorentina e valutato per l’appunto circa 12 milioni di euro. Insomma, i presupposti per riconsegnare una maglia a righe a Kean sembrerebbero esserci tutti. L’unica cosa da capire è se i due giocheranno insieme oppure se uno sarà l’alternativa dell’altro.

Andando a confrontare un po’ di numeri, oggi il vero top player del campionato sembra essere Kean: già 8 goal e 1 assist nelle 11 partite di campionato giocate per lui. Nello stesso numero di partite Leao ha invece messo a segno 3 goal e 4 assist. Numeri non da poco nemmeno per lui ma la sensazione è che oggi il portoghese abbia la testa altrove e cominci a sentire una certa volontà di iniziare una nuova avventura.