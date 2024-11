Milan, arriva il regalo di Natale: che colpo, Fonseca può esultare

Colpaccio in arrivo a gennaio per il Milan, che vuole rinforzare e migliorare la propria rosa in vista della seconda fase di stagione.

Il Milan non può essere pienamente soddisfatto del percorso finora fatto tra campionato e coppe. La squadra di Paulo Fonseca, partita con l’intento di lottare per i primi posti in Serie A, ha zoppicato fin troppo. Quasi paradossale il fatto che i rossoneri siano stati in grado di battere top club come Inter o Real Madrid, ma allo stesso tempo hanno perso punti pesanti contro avversarie ben meno quotate, come Parma, Torino o Cagliari.

Troppo discontinua la squadra di Fonseca, che deve ancora registrare diverse situazioni tattiche e ritrovare lo spirito battagliero di qualche anno fa. Intanto la società sta cominciando a pensare a come poter migliorare la rosa in vista della sessione di mercato di gennaio prossimo. Certamente non è richiesta una rivoluzione, visto che il Milan ha una squadra piuttosto forte e completa, ma qualche tassello dovrà arrivare.

C’è chi dice che l’esigenza maggiore sia in attacco, dove tra Morata, Abraham e Jovic manca un centravanti in grado di fare realmente la differenza sotto porta. Altri invece punterebbero su un centrocampista di costruzione, visto che Bennacer è praticamente out da sempre. Ma il primo colpo di gennaio dovrebbe arrivare in difesa.

Un nuovo terzino per il Milan: finalmente il vice-Theo Hernandez

Il regalo di Natale tanto atteso da Paulo Fonseca sarà un nuovo terzino, precisamente di piede sinistro. Infatti, una delle mancanze più evidenti nella rosa del Milan da troppo tempo, è un’alternativa a Theo Hernandez che possa far rifiatare il fuoriclasse francese e crescere al suo fianco in prospettiva futura.

Nel mirino del Milan, in tal senso, sarebbe finito il difensore laterale Fabiano Parisi. Ovvero il giovane mancino in forza alla Fiorentina, che si è fatto conoscere ed apprezzare durante la precedente esperienza all’Empoli e con la maglia della Nazionale Under 21 azzurra. Un terzino brevilineo, che sa spingere molto bene e con un piede sinistro molto educato.

Il Milan ha sondato già il terreno per Parisi, che sarebbe prontissimo a cambiare maglia. Infatti il classe 2000 in questa stagione sta trovando spazio con i viola soltanto in Conference League. La presenza di capitan Biraghi e l’arrivo in estate di Gosens hanno creato una concorrenza spietata sulla fascia sinistra, con l’ex Empoli divenuto solo una mera riserva.

Anche in rossonero Parisi sarebbe, almeno inizialmente, l’alternativa del titolare Theo, ma con la possibilità di giocare in Champions League e crescere in un club molto attento ai talenti di prospettiva. Milan e Fiorentina a breve discuteranno la formula del possibile trasferimento, da concretizzarsi a gennaio 2025.