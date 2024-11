@ML – Slovan Bratislava-Milan, rifinitura a Milanello: il racconto

Allenamento di rifinitura a Milanello per i rossoneri alla vigilia dello Slovan Bratislava di Champions League, il racconto

Il Milan torna subito in campo dopo la pessima partita di sabato scorso contro la Juventus. I rossoneri sono attesi domani in campo a Bratislava per affrontare lo Slovan nella quinta giornata di Champions League. Non sono ammessi passi falsi: per l’occasione di andare alla fase successiva del torneo senza Play Off ma soprattutto per rispondere sul campo alle critiche di questi giorni. Stamattina si è svolto l’allenamento di rifinitura, nel tardo pomeriggio la conferenza stampa di Fonseca con Abraham.

La buona notizia è che Christian Pulisic è regolarmente in gruppo. Si è allenato con la squadra ed è a disposizione per la partita di domani contro lo slogan Bratislava. Presente senza alcun problema Rafael Leao, che era uscito zoppicante da San Siro dopo Milan Juve. Lo squalificato Alvaro Morata non si sta allenando così come Emerson Royal, che dovrebbe saltare la partita in favore di Davide Calabria.