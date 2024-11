Nome nuovo per la difesa del Milan: assalto in casa Lazio

Il Milan guarda con attenzione in casa Lazio per rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione. Un difensore della squadra di Marco Baroni piace molto alla dirigenza del club meneghino.

Se da una parte il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e si pensa ai rinforzi da potersi assicurare nel breve termine, dall’altra i club iniziano a valutare anche le piste da poter seguire in vista della prossima estate.

In casa Milan si stanno seguendo diverse piste per sistemare la propria rosa con il club meneghino che guarda con attenzione anche all’evoluzione di un giocatore della Lazio. La squadra di Marco Baroni sta disputando un’ottima prima parte di stagione con i biancocelesti che stanno mettendo in mostra diversi giocatori. Uno di questi è finito nella lista di Geoffrey Moncada, attento a diversi giocatori della Serie A per portare a disposizione di Paulo Fonseca calciatori che conoscano già bene il nostro campionato.

Calciomercato Milan, occhi in casa Lazio: nuovo nome per i rossoneri

Il Milan è sulle tracce di Mario Gila per la prossima stagione. Il centrale spagnolo è diventato ormai una colonna della squadra biancoceleste e sta confermando quanto di buono fatto vedere durante lo scorso campionato.

Classe 2000, il centrale si sta affermando come uno dei migliori nel suo ruolo per quello che riguarda il campionato italiano. Il suo contratto con la Lazio scadrà nel giugno del 2027 ma non è escluso che a breve Claudio Lotito voglia premiare l’ex Real Madrid con un rinnovo condito da un ritocco dell’ingaggio verso l’alto. La valutazione che la Lazio fa del suo cartellino è di circa 20 milioni di euro.

Una somma che il Milan potrebbe avere a disposizione in vista della prossima stagione considerato il fatto che ci sono buone possiblità che Tomori lasci i rossoneri alla fine del campionato in corso. L’inglese piace a diverse squadre della Premier League, pronte a fare un’offerta da circa 30 milioni di euro che permetterebbero ai rossoneri di reinvestire per sistemare il proprio pacchetto arretrato.

Gila è quindi uno dei nomi caldi per il Milan in vista della prossima stagione anche se i rossoneri dovranno fare i conti con la concorrenza di club italiani ed esteri che apprezzano molto il centrale della Lazio. Inter e Atletico Madrid sono infatti pronti ad inserirsi nella corsa al giocatore spagnolo che al momento è però solamente concentrato sulla stagione di altissimo livello che sta vivendo con il club biancoceleste.