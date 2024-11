Sinner-Berrettini beccati dalle telecamere: lo ha detto davvero

La frase dei tennisti azzurri, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, sta facendo il giro del web con i tifosi attenti a tutto

In questi ultimi giorni lo sport italiano, al di fuori del calcio, è stato caratterizzato da un grande appuntamento tennistico che ogni anno è sempre molto importante per tutti gli appassionati di questo sport: la Coppa Davis. Il tennis in Italia sta diventando sempre più celebre grazie alla crescita di tutto il movimento azzurro soprattutto per merito di un leader assoluto come Jannik Sinner che in questo 2024 è diventato il numero uno del ranking mondiale.

Il talentuosissimo tennista altoatesino oltre al tennis ama anche il calcio ed è un noto tifoso proprio del Milan. L’atleta classe 2001 è già infatti stato pizzicato più volte a San Siro in tribuna per seguire da vicino la sua squadra del cuore, quando ha tempo tra un allenamento di tennis o un torneo in giro per tutto il pianeta. In questi giorni ha inoltre disputato la Coppa Davis difendendo i colori azzurri assieme agli altri migliori giocatori del nostro Paese.

Berrettini e Sinner insieme in Coppa Davis: la frase non sfugge alle telecamere

ll percorso dell’Italia in Coppa Davis è stato eccellente anche quest’anno dopo il successo di un anno fa che mancava da poco meno di mezzo secolo. Sinner in questo torneo si è messo in mostra anche nel doppio, oltre alle sue solite partite in singolo che ormai sono uno spettacolo per tutti e che in questo 2024 lo hanno portato a vincere anche tornei prestigiosi come Australian Open, US Open e le ATP Finals a Torino.

Per la partita di doppio giocata contro l’Argentina nei quarti di finale, il milanista Sinner ha giocato in coppia con un altro ottimo tennista azzurro, ovvero Matteo Berrettini. A sceglierlo è stato il “capitano” di questa spedizione azzurra, Filippo Volandri.

Al termine della vittoria in semifinale di Sinner contro l’australiano Alex De Minaur, tutti giocatori italiani sono entrati in campo per applaudire il numero uno del ranking ATP e a Berrettini è partita una frase che è stata ripresa dalle telecamere e che ha sta facendo il giro del web, ripresa da tutti i canali social ufficiali (e non solo) del mondo tennistico. “Sei un animale”: ha esclamato il romano verso Sinner, tra le risate e la gioia di tutti i presenti.