Slovan Bratislava-Milan, esclusione a sorpresa? Fonseca ci pensa

Fonseca in conferenza stampa ammette: contro lo Slovan Bratislava potrebbe esserci un’esclusione a sorpresa

Archiviata la pessima serata di campionato contro la Juventus, ora il Milan è con la testa sulla Champions League. La squadra nel pomeriggio ha raggiunto Bratislava dove domani alle 18:45 affronterà lo Slovan, match valido per la quinta giornata della competizione europea. Un’occasione importante e da non fallire per i rossoneri, che così possono sognare concretamente il passaggio alla fase successiva senza i Play-Off.

Per farlo, il Milan deve vincere le restanti quattro partite di questo mega girone. E gli avversari, a partire dallo Slovan Bratislava, sono tutti alla portata. Paulo Fonseca però si ritrova ancora in un momento di grandi critiche per quanto accaduto sabato a San Siro contro la Juventus. Lui stesso, nel post-partita, è stato duro con sé stesso e con la squadra definendo la partita come “una delle più noiose della mia carriera“. Rafael Leao è stato l’unico a provare a portare un po’ di luce nella manovra rossonera: il portoghese, dopo qualche panchina, ha giocato di nuovo titolare con la Juve e tutti si aspettano una conferma anche per il match di domani. Ma in realtà la sua presenza dal primo minuto è tutt’altro che scontata.

Leao out a Bratislava? Le parole di Fonseca

Intervenuto poco fa in conferenza stampa, Fonseca ha spiegato che domani potrebbe scegliere di fare un po’ di turnover, così da far riposare qualche titolare e, soprattutto, quelli che sono reduci anche dalle partite in Nazionale. E fra questi attenzione anche a Leao.

Il tecnico portoghese, ad una domanda specifica sulla presenza del portoghese, non è stato così netto, aprendo quindi alla possibilità di una nuova panchina: “Non lo so, vediamo domani“. E poi ha ribadito il solito discorso: “Lui è importante e sta in un buon momento ma io ho fiducia in tutti. Se non gioca lui, allora gioca un altro“. Un concetto stra condivisibile anche se a molti tifosi non fa tanto piacere. “Vogliamo vincere e giocherà la squadra per vincere. C’è la possibilità che Leao ci sarà così come che non ci sarà“, ha concluso Fonseca. Non è da escludere quindi che il tecnico possa scegliere di mandare di nuovo in panchina Rafa dopo tre partite consecutive da titolare. In questo caso, al suo posto giocherebbe ovviamente Noah Okafor, che non ha trovato invece spazio sabato contro la Juve (era invece entrato negli ultimi dieci minuti a Cagliari e a Madrid).