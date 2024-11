Milan, Fonseca: “Slovan Bratislava da non sottovalutare. Leao? Non so se giocherà”

Fonseca e Abraham hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del match europeo.

Il Milan ha deluso nel pareggio per 0-0 contro la Juventus in campionato e vuole riscattarsi in Champions League vincendo contro lo Slovan Bratislava. Vietato fallire domani sera in Slovacchia.

I rossoneri vengono da due vittorie consecutive in Europa, hanno sconfitto Club Brugge e Real Madrid dopo i KO iniziali contro Liverpool e Bayer Leverkusen. Adesso il calendario è più in discesa, ma la squadra non può comunque permettersi di sottovalutare nessuna avversaria, neppure uno Slovan Bratislava con 0 punti. Serve l’atteggiamento giusto, Paulo Fonseca lo pretende. Di questo e non solo ha parlato in conferenza stampa, affiancato da Tammy Abraham.

Fonseca, le parole prima di Slovan Bratislava-Milan

SLOVAN BRATISLAVA DA NON SOTTOVALUTARE – “Abbiamo già parlato, dobbiamo vincere. Non dobbiamo guardare la classifica dello Slovan, una squadra con caratteristiche diverse e per noi sarà importante avere l’atteggiamento per vincere. Non possiamo sottovalutarla”.

TURNOVER CON LEAO – “Non lo so… Vediamo domani. Rafa è un giocatore importante della squadra, è in un buon momento, ma io ho fiducia in tutti i giocatori. Se non giocherà lui, giocherà un altro e ho fiducia di poter vincere qui. Giocherà una squadra per vincere. È possibile che giochi e che non giochi. Abraham? Giocherà”.

QUAL È IL VERO MILAN – “Quello che so è che noi siamo stati una squadra contro le grandi, facendo bene, mentre contro le piccole abbiamo fatto meno bene. Lavoriamo per cambiare, per avere lo stesso atteggiamento con tutte le squadre. Penso che stiamo progredendo per essere sempre gli stessi”.

CHAMPIONS PIU’ STIMOLANTE DELLA SERIE A – “Sì, la Champions è la Champions. A tutti i giocatori piace e la motivazione è più grande”.

SITUAZIONE POST MILAN-JUVE E FISCHI – “Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto bene e di quello che non abbiamo fatto bene. Diverse sono state fatte nel modo giusto. Il problema è che la dimensione delle cose al Milan mi sembra diversa. Mi sembra che un pareggio con la Juve sia come una sconfitta per il Milan, mentre per altre squadre un pareggio così è come una vittoria. Ciò che è importante è quello che noi sentiamo e vediamo. La squadra sta bene e sta lavorando, questo è importante”.

IMPORTANZA CHAMPIONS – “Ne abbiamo parlato, abbiamo la possibilità le prossime quattro partite. Vincere domani è molto importante. Dobbiamo avere ambizione e motivazione sempre”.

FOFANA A RIPOSO? – “In hotel avrà tempo per riposare ed essere pronto per domani. Difficile far riposare Fofana in questo momento”.

EMERSON ROYAL, FISCHI E CALABRIA TITOLARE – “Ha avuto un problema, una distorsione alla caviglia e non si è allenato in questi giorni. Giocherà Calabria, ha una opportunità di dimostrare che ha superato l’infortunio ed è pronto ad aiutare la squadra. Non ho parlato con Emerson dei fischi, purtroppo questo è normale nel nostro lavoro. Sono le stesse persone che applaudono anche la squadra. Faremo di tutto per portare i tifosi con noi”.

SLOVAN BRATISLAVA – “Città bellissima, un piacere giocare qui. Conosco bene lo Slovan come squadra, ho pareggiato con una mia squadra qui, anche se ora è diversa. Sono una squadra fisica, l’atmosfera sarà forte e se non avremo l’atteggiamento giusto sarà difficile. Hanno cambiato un po’ di giocatori, ma c’è lo stesso allenatore e il gioco non è cambiato tanto”.

MILAN SENZA IDENTITA’? – “Rispetto le opinioni. Non penso che sia totalmente giusto dire questo. Se guardiamo i risultati in campionato, capisco che potevamo fare molto meglio. Ma dobbiamo capire tutto il processo, non è giusto dire quella cosa”.

Abraham in conferenza stampa

SITUAZIONE – “Sono contento di essere qui, abbiamo una buona squadra e voglio dimostrare le mie qualità. Ci aspettiamo di fare una bella partita, dobbiamo essere sicuri. Stiamo lavorando tanto e ho fiducia in me”.

CONDIZIONE FISICA E PERCEZIONE FORZA DELLA SQUADRA – “Io mi sento bene, ogni giorno cerco di lavorare tanto per tornare quello che ero prima del grave infortunio. Voglio dare il 100% della squadra e vincere. La Champions è molto importante, sappiamo cosa ci vuole per vincere”.

BILANCIO DELLA SUA STAGIONE AL MILAN – “Penso che ogni partita sia importante. Ho giocato titolare nel derby e anche in altre partite che non sono andate bene. Gioco ogni partita come se fosse l’ultima, ho entusiasmo per questa partita”.

SLOVAN BRATISLAVA – “In questa competizione non è mai facile, i tifosi sono con loro e dobbiamo giocare al massimo come squadra. Facendo così il risultato sarà positivo per noi”.