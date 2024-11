Torna titolare: Fonseca è pronto a dargli un’altra occasione

Nemmeno il tempo per leccarsi le ferite che è già vigilia di Champions League per il Milan e Paulo Fonseca è chiamato a scegliere

E’ troppo fresca la delusione per il pareggio noioso contro la Juventus, ma in casa Milan è obbligatorio voltare pagina. Domani infatti la squadra di Paulo Fonseca sarà chiamata a sfidare lo Slovan Bratislava per la quinta giornata di Champions League.

Il Diavolo ha l’obbligo di vincere per rialzare la testa e per iniziare a credere di poter chiudere davvero tra i primi otto in classifica. Un traguardo possibile se il Milan dovesse sempre vincere. Un traguardo alla portata visti gli avversari: oltre allo Slovan, i rossoneri attesi dalle partite contro la Stella Rossa, il Girona e la Dinamo Zagabria. Avversari decisamente alla portata se il Milan gioca da Milan.

Prima però, chiaramente, bisognerà pensare alla trasferta in Slovacchia, dove Fonseca potrebbe affidarsi ad una squadra diversa rispetto a quella che ha pareggiato contro la Juventus, senza mai calciare in porta. Di sicuro bisognerà sostituire Alvaro Morata, che non ci sarà per via della squalifica, rimediata dopo l’ammonizione nel corso del match contro il Real Madrid.

Slovan Bratislava-Milan, riecco Calabria: le scelte di Fonseca

E’ così pronto a giocare Tammy Abraham, anche se non è da escludere totalmente la sorpresa Francesco Camarda, come è successo contro il Cagliari. La speranza, poi, è quella di riavere dal primo minuto Christian Pulisic, che verrebbe affiancato da Yunus Musah e Rafa Leao.

Non si toccano a centrocampo Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. A cambiare potrebbe così essere la difesa, davanti a Mike Maignan.

Matteo Gabbia, ad esempio, dopo ave giocato contro la Juventus, potrebbe avere un turno di riposo, lasciando spazio a Fikayo Tomori. L’inglese così affiancherebbe Malick Thiaw, che da quando è tornato a giocare titolare ha fatto bene. Sugli esterni, non si tocca Theo Hernandez, ma la vera novità potrebbe essere rappresentata da Davide Calabria. I fischi di San Siro e il cambio a cinque minuti dalla fine da parte di Paulo Fonseca sono stati un segnale chiaro per Emerson Royal. Il capitano rossonero potrebbe così tornare a giocare titolare, con il brasiliano nuovamente in panchina