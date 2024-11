Camarda beccato dalle telecamere: il gesto non passa inosservato

Beccato dalle telecamere Camarda, autore di un gesto da applausi: è successo subito dopo Milan-Juve

Per il Milan è un altro momento molto complicato, l’ennesimo dopo soli tre mesi di stagione. La serata di sabato, in occasione della partita contro la Juventus a San Siro, è stata un disastro completo. Non solo per il risultato, che è pur sempre un pareggio contro una diretta concorrente, ma per la prestazione: “La partita più noiosa della mia carriera“, l’ha definita Paulo Fonseca in conferenza stampa subito dopo il match.

I tifosi si sono letteralmente scatenati, così come hanno fatto spesso nel corso di questi mesi, fin dall’arrivo del tecnico portoghese, accolto da subito con grande scetticismo (e delusione perché ci si aspettava Antonio Conte). Lavorare in un ambiente così è molto complicato, e per di più in una società dove i punti interrogativi sono davvero tanti. Eppure il portoghese porta avanti le sue idee senza paura, così come ha fatto con Rafael Leao nelle scorse settimane. Il numero dieci del Milan è tornato a giocare dal primo minuto nelle ultime tre gare e con la Juventus, nonostante le critiche, è stato invece fra i migliori perché l’unico a provare ad accendere la luce. A fine partita Rafa era giù di morale, e a consolarlo ci ha pensato il più piccolo di tutti.

Il gesto di Camarda è da applausi: c’entra Leao

Come si può vedere dalle bellissime immagini pubblicate da DAZN sui social, Leao si è gettato a terra al triplice fischio dell’arbitro Chiffi di Milan-Juve. Una reazione di grande sconforto la sua per non essere riuscito a regalare la vittoria alla sua squadra ai tifosi. Non è una novità perché Rafa è uno di quelli che dal punto di vista emotivo soffre sempre tanto, anche se non lo dà a vedere.

Ad andare a consolarlo subito è Francesco Camarda, il più piccolo di tutti, convocato da Fonseca ancora una volta nonostante la presenza sia di Morata che di Abraham (ma non di Jovic). Il giovanissimo centravanti del Milan Futuro è ormai aggregato con la prima squadra da diverso tempo complice i problemi fisici del serbo. A Cagliari, prima della sosta, è addirittura partito dal primo minuto in assenza di Morata. Lo spagnolo non c’è nemmeno oggi con lo Slovan Bratislava in Champions League ma stavolta al suo posto è stato preferito Abraham. Camarda avrà le sue chance: Fonseca ha già ampiamente dimostrato di avere intenzione di dargli più spazio possibile quando ci sarà l’occasione.