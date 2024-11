Ha convinto tutti: il Milan lo prende a gennaio per 12 milioni

Al Milan a gennaio per 12 milioni: i rossoneri sono convinti, l’affare si può fare. Ecco un nuovo centrocampista per Fonseca

Il Milan è al lavoro per provare a raddrizzare questa stagione. Che non è iniziata come ci si aspettava. I rossoneri, infatti, sono alle prese con continui alti e bassi. Da una parte prestazioni e risultati come quelli del derby e di Madrid, dall’altra serate da dimenticare come quella di Cagliari o, la più recente, di sabato scorso con la Juventus. Una discontinuità che sta alimentando la negatività da parte dei tifosi in merito al progetto tecnico.

Paulo Fonseca è arrivato fra mille dubbi e critiche e questa sorta di pregiudizio non lo sta aiutando. Ma lui va avanti per la sua strada e con le sue idee, sperando in un aiuto da parte della società in vista del mercato di gennaio, che è ormai sempre più vicino. Il Milan ha bisogno di fare almeno un paio di operazioni per sistemare la rosa ed essere più competitiva in tutti i tornei nei quali è coinvolto, campionato e Champions League. In attesa di capire come tornerà Ismael Bennacer dal lungo infortunio al polpaccio, i rossoneri starebbero pensando ad un colpo a centrocampo. C’è un nome in particolare sul taccuino.

Milan, colpo in Serie A: affare sempre più concreto

Non è una novità che ci sia grande interesse da parte per Milan per Frendrup del Genoa. Si tratta di un vero e proprio jolly del centrocampo: può agire in diversi ruoli e sembra avere le qualità giuste, sia dal punto di vista tecnico che tattico, per poter fare il grande salto in una big. I rossoneri lo seguono da tempo e a gennaio potrebbero decidere di procedere con l’assalto definitivo.

Frendrup ha ormai convinto i dirigenti del Milan, pronti ad avviare una trattativa con il Genoa per portarlo a Milano. La cifra per accontentare il Grifone dovrebbe essere di 12 milioni. I rossoneri, che hanno bisogno di un rinforzo in quella parte del campo, possono spendere questa somma senza alcun problema, così da garantirsi un elemento di assoluto valore che possa ricoprire più ruoli ed essere una pedina chiave per lo scacchiere di Fonseca. Con il Milan può giocare nei due in mezzo del centrocampo così come più avanzato, esattamente come ha fatto in questi anni al Genoa. Acquisto decisamente alla portata quindi e sempre più concreto, a prescindere da come tornerà dall’infortunio Bennacer.