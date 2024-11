Il Bayern Monaco fa commuovere i tifosi italiani: lo striscione è da applausi

Striscione da applausi a scena aperta: a sorpresa il Bayern Monaco fa commuovere i tifosi italiani. Ecco tutti i dettagli

Il Bayern Monaco è di nuovo il padrone della Bundesliga. La scorsa stagione, con il Meister Schale conquistato dal Bayer Levekusen (prima volta per le ‘aspirine’ in quasi 120 anni di storia), è stata un incidente di percorso.

Nell’attuale campionato i bavaresi, guidati in panchina da Vincent Kompany, hanno già messo le cose in chiaro: sei i punti di vantaggio sui loro più immediati inseguitori, le ‘Aquile’ (nomignolo dei giocatori dell’Eintracht Francoforte) che ringraziano Mario Gotze, match winner contro il Werder Brema.

Un solco che è anche la conseguenza dello scivolone del Lipsia, ko per 4-3 per mano dell’Hoffenheim, mentre il Bayern Monaco ha regolato l’Augusta per 3-0, che porta la firma in calce di Harry Kane, autore di 3 gol di cui 2 dagli undici metri. Un successo che ha fatto felici i tifosi bavaresi e che nel contempo ha commosso quelli italiani dal momento che proprio in occasione del match contro l’Augusta gli ultras del Bayer hanno esposto uno striscione da applausi a scena aperta.

Gli ultras del Bayern Monaco ricordano Massimo Cioffi, tifoso della Sambenedettese

Pochi giorni fa gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto a Cambiago, comune dell’hinterland milanese, un deposito di armi che si sospetta faccia parte dell’arsenale della Curva Nord interista. In un capannone sono stati rinvenuti rinvenuti fucili kalashnikov, pistole, bombe a mano e munizioni, una vera e propria ‘Santabarbara’ che non ha nulla da invidiare a quelle dei vari clan della criminalità organizzata.

La scoperta, che getta un’ombra ancora più sinistra sul cuore del tifo della ‘Beneamata’, è avvenuta nell’ambito delle indagini riguardanti un ultras nerazzurro legato ad Andrea Beretta, in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco, un elemento di spicco della tifoseria dell’Inter. Il capannone era nella disponibilità di un’immobiliare controllata da Beretta.

Per fortuna a riconciliarci con il tifo sano e pulito ci hanno pensato gli ultras del Bayern Monaco che nel giorno del 20esimo anniversario della scomparsa di Massimo Cioffi, storico ultrà della Sambenedettese, di cui la Curva Nord del ‘Riviera delle Palme’, la casa del club marchigiano, porta il nome, gli hanno riservato un toccante omaggio. “Cioffi è qua e canta con gli ultrà”, si legge in uno striscione apparso nella curva del Bayern Monaco, all’Allianz Arena, durante il match contro l’Ausgburg.

Le due tifoserie, come è noto, sono unite da uno storico gemellaggio e il commovente omaggio degli ultras bavaresi alla memoria di Massimo Cioffi lo ha di sicuro rinsaldato.