L’allenatore non ce l’ha fatta: il calcio italiano è sconvolto dal lutto

Il calcio italiano piange la scomparsa dell’allenatore deceduto all’età di soli 56 anni: i tifosi sono rimasti sconvolti dalla tragica notizia

Tragica notizia quella che ha colpito in queste ore il mondo del calcio italiano che perde uno dei suoi allenatori che più hanno lasciato il segno, soprattutto nelle categorie inferiori dove è stato uno dei più vincenti.

Ancora una volta, un terribile male si è portato via uno dei protagonisti del mondo dello sport italiano, ovvero Michele Marrese che si è spento prematuramente nella giornata di venerdì. A 56 anni, Marrese stava combattendo contro una grave malattia non arrendendosi mai, ma alla fine quest’ultima è riuscita a strapparlo all’affetto dei suoi cari, lasciando sgomento il calcio dilettantistico bolognese.

L’allenatore, infatti, ha guidato diverse squadre dilettantistiche emiliane tra cui Crespellano, Crevalcore, Calderara, Zola, Casalecchio Calcio e infine Anzovalino, suo club attuale. Dovunque è andato, Marrese ha lasciato il segno vincendo ben 10 titoli tra seconda, prima categoria e promozione, venendo apprezzato da tutte le tifoserie non solo per le sue idee di gioco, ma anche per il suo modo di essere.

La sua morte è una terribile notizia per il movimento calcistico bolognese che ha subito omaggiato quello che è stato e resterà per sempre un grande allenatore.

Calcio bolognese in lutto: addio al tecnico Michele Marrese

Oltre ad aver allenato nel calcio maschile, Michele Marrese non si è mai posto limiti ed ha avuto anche un’esperienza nel calcio femminile, dove ha conquistato due titoli con il Gravina. Originario di Taranto, il tecnico si trasferì a Bologna per motivi lavorativi ed è in Emilia che riuscì a farsi un nome inanellando una serie di successi importanti.

Essendo un allenatore di calcio dilettantistico, Marrese svolgeva anche un altro lavoro nella vita di tutti i giorni ed era un lavoro dove ci voleva altrettanta personalità e responsabilità. Il tecnico, infatti, era anche poliziotto ed al cordoglio funebre si sono uniti anche i sindacati di polizia Sap e Siulp che hanno voluto ricordare Marrese, sottolineando la sua passione la sua dedizione nel lavoro.

Belle parole ha speso per lui l’amico e collega Gianfilippo Rossi, direttore operativo del Sasso Marconi, che al Resto del Carlino lo ha ricordato mettendo in evidenza le sue “grandi capacità tecniche e quelle umane quale aggregatore e gestore vincente di gruppi che non potranno mai dimenticarlo”, facendo ben capire quanto fosse amato l’amico.

I funerali si svolgeranno quest’oggi alle ore 15 presso la chiesa di Santa Lucia di Casalecchio che di certo sarà gremita per salutare quello che è stato soprattutto un grande uomo vinto solo dal beffardo destino.