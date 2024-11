Milan, affondo per Belahyane: è il colpo di gennaio

Reda Belahyane può essere il colpo del Milan per il calciomercato di gennaio. Un affare che mette d’accordo tutti: il punto della situazione

Quasi mille minuti in Serie A in stagione con la maglia del Verona, Reda Belahyane è ormai un punto fermo della squadra di Zanetti, che non ci rinuncia praticamente mai.

Il marocchino, nato in Francia ad Aubervilliers, venti anni fa, è sceso in campo dal primo minuto in ben undici partite. Una poi l’ha salta per squalifica, in un’altra – contro la Fiorentina – ha giocato solamente gli ultimi ventiquattro minuti. Reda Belahyane sta dimostrando così di essere un giocatore importante per una squadra di Serie A, chiamata a salvarsi, ma in futuro può certamente esserci un top team. Gli scouts delle grandi squadre, d’altronde, se ne sono accorti e sono diversi quelli che lo hanno seguito da vicino. Come abbiamo raccontato anche su queste pagine, il Milan è da tempo che ha il nome del calciatore sul taccuino, ma deve fare i conti con la concorrenza di altri club importanti, come l’Inter. Ma il marocchino piace anche in Inghilterra, a Chelsea e Manchester City, e in Francia al Marsiglia.

Milan, colpo Belahyane: ecco perché è il nome in cima alla lista

Reda Belahyane non è forse l’uomo che più serve a gennaio al Milan. E’ giovane e avrebbe ancora bisogno di tempo per potersi prendere sulle spalle una squadra come quella rossonera. Il Diavolo, è evidente, avrebbe necessità di un calciatore già pronto, ma sappiamo bene come la dirigenza guardi ad altri profili.

Profili come quello del marocchino, che Paulo Fonseca accoglierebbe comunque a braccia aperte. Il portoghese, d’altronde, non ha in rosa un vero sostituto di Fofana e Reijnders e il classe 2004 potrebbe farlo, sicuramente più di Musah e Loftus-Cheek. Considerando, inoltre, le condizioni precarie di Ismael Bennacer, l’inserimento di un giovane centrocampista potrebbe rappresentare comunque una buona idea.

Un’idea che piace alla dirigenza perché ha un costo decisamente più basso rispetto a quello di Ricci (il preferito), ma anche di Frendrup. Un altro fattore che gioca a favore del marocchino è la sua età: è un 2004 e non verrebbe dunque iscritto nella lista stranieri. Sono quindi tatti i fattori che spingono a pensare che Belahyane sia il nome giusto per il mercato di gennaio. Un colpo in prospettiva che però potrebbe iniziare a dare una mano al Milan fin da subito.