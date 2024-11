Milan, rientro imminente dall’infortunio: l’annuncio di Ibrahimovic

L’annuncio di Ibrahimovic prima di Slovan Bratislava-Milan: c’è un giocatore vicinissimo al rientro anticipato

Il Milan è al momento in campo a Bratislava per affrontare lo Slovan nella quinta giornata di Champions League. I rossoneri devono vincere per ipotecare la qualificazione alla fase successiva della competizione almeno tramite i Play Off. In realtà, vincendo anche le ultime tre partite dopo questa, la squadra di Fonseca strapperebbe il pass senza passare dagli spareggi. Insomma, un’opportunità importante anche per dare un senso a questa stagione fin qui così complicata.

Il mese di gennaio si avvicina e così anche il mercato. Il Milan avrebbe bisogno di qualche operazione in entrata per sistemare la rosa e completarla. La dirigenza sta facendo le sue valutazioni: da qui alle prossime settimane capiremo se ci sarà un intervento a meno. Si parla spesso della possibilità dell’arrivo di un nuovo centrocampista, oltre a quello di un quinto difensore centrale, che possa dare il ricambio a Fofana e Reijnders, ad oggi indispensabili. In attesa di capire se ci saranno sviluppi o meno, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato un imminente rientro proprio in quella zona del campo.

Ibrahimovic annuncia il rientro di Bennacer

Il nuovo acquisto del Milan a gennaio potrebbe essere Ismael Bennacer, che si è infortunato gravemente al polpaccio durante la sosta per le Nazionali nel mese di settembre. L’algerino si è dovuto operare e il suo rientro era previsto nell’arco di quattro mesi. Il ritorno dell’ex Empoli però potrebbe essere anticipato di qualche giorno.

Come ha annunciato Ibrahimovic in un’intervista a Sky Sport nel pre gara, Bennacer rientrerà la prossima settimana. Non si parla ovviamente di un rientro in campo in partite ufficiali ma a Milanello per lavorare sul recupero atletico totale e quindi al ritorno almeno fra i convocati. Che, a questo punto, potrebbe avvenire anche prima di gennaio. “Ci darà una mano con la sua qualità, sarà un extra a centrocampo“, ha aggiunto il dirigente svedese. Che però non ha escluso possibili interventi sul mercato (anche in altre zone del campo): “Vediamo cosa succederà. Dopo oggi mancano altre sette partite e siamo sempre con l’occhio aperto per capire se portare qualcosa, parliamo sempre col mister per vedere se serve o meno qualcosa“. Insomma, il rientro di Bennacer è una notizia importante anche in chiave mercato ma non esclude possibili operazioni in entrata. Frendrup del Genoa è fra i nomi più caldi per quel reparto.