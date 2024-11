Quello che è successo in diretta tv non se lo aspettava nessuno: Ferrari allibita

Leclerc arrabbiato in occasione del GP a Las Vegas: c’è qualcosa che in gara non ha digerito e lo ha fatto presente al team.

La Ferrari sembrava poter essere la favorita per il Gran Premio di Las Vegas, ma sorprendentemente è stata la Mercedes a vincere e a fare doppietta Russell-Hamilton. Un pilota rosso sul podio ci è andato comunque, Carlos Sainz, mentre un Charles Leclerc particolarmente nervoso si è accontentato del quarto posto.

Il monegasco, che era stato autore di una partenza fantastica, non ha preso bene il fatto che il compagno di squadra lo avesse superato dopo il pit stop nonostante l’ordine di non farlo. Leclerc, dopo il sorpasso, ha commentato così via radio: “Potevate dirglielo in spagnolo“. Ma lo sfogo più grande è avvenuto a fine gara, quando non si è trattenuto nel manifestare tutto il suo malcontento.

F1 GP Las Vegas, Leclerc furioso: cosa è successo

Quando il suo ingegnere di pista Bryan Bozzi gli ha detto che ha fatto il suo lavoro, Charles ha vuotato il sacco: “Ho fatto il mio lavoro, ma questo mi fotte ogni caz*o di volta. Non si tratta di essere gentili, ma solo rispettosi. So che dovrei stare zitto, però è sempre la stessa cosa. Fan**lo“.

È intervenuto anche il team principal Frederic Vasseur per richiamare il pilota “Charles, Charles…“. Leclerc era davvero arrabbiato e anche nelle interviste post-gara non lo ha nascosto. A Sky Sport F1 si è così espresso: “Non voglio entrare nel dettaglio, però ci sono cose che ci siamo detti e oggi non è andata così. Va bene per il team, meno per il mondiale piloti, dove lotto per il secondo posto. So che devo contare su di me, mi concentrerò su me stesso e cercherò di massimizzare tutto“.

Sainz ha preferito non fare commenti davanti ai media, attendendo il confronto faccia a faccia in separata sede. Certamente un momento di tensione che in casa Ferrari non si aspettavano. Se c’era un accordo pre-gara, Carlos non lo ha rispettato evidentemente. Poi per il campionato costruttori non è cambiato niente, però Leclerc voleva dei punti in più anche per la sua corsa alla seconda posizione occupata oggi da Lando Norris. Vedremo se nelle ultime due gare ci saranno nuovi episodi di tensione tra i due piloti ferraristi, che ancora per poco saranno compagni di squadra.