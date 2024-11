Slovan Bratislava-Milan: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

La squadra di Fonseca si rituffa sulla Champions e non vuole fallire a Bratislava: ecco le possibili scelte di formazione.

Il Milan vuole avere continuità almeno in Champions League. Dopo le vittorie contro Club Brugge e Real Madrid, punta a fare tris sul campo dello Slovan Bratislava. Trasferta in Slovacchia da non sottovalutare, però è vietato fallire la conquista dei 3 punti.

La squadra di Vladimir Weiss è a quota 0 punti dopo 4 giornate e avrà certamente voglia di fare una grande prestazione di fronte ai suoi tifosi. I rossoneri non devono farsi sorprendere. Come ha detto Paulo Fonseca in conferenza stampa, serve il giusto atteggiamento per vincere. Non bisogna sbagliare approccio, altrimenti si rischia di complicare il piano gara e di andare incontro a brutte figure. Purtroppo, non si sa mai cosa attendersi dal Diavolo, capace di fare super prestazioni come quelle contro Inter e Real Madrid, salvo poi deludere contro avversarie più “facili”.

Champions League, le probabili formazioni di Slovan Liberec e Milan

Slovan Liberec-Milan si gioca martedì 26 novembre a partire dalle ore 18:45 e la partita sarà trasmessa in diretta tv dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Per lo streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Su MilanLive.it pubblicheremo la diretta testuale con la cronaca delle azioni più importanti.

Fonseca deve rinunciare ad Alvaro Morata per squalifica, l’attaccante titolare sarà Tammy Abraham. In difesa ci saranno due novità: Fikayo Tomori al centro a fianco di Malick Thiaw e Davide Calabria a destra al posto dell’acciaccato Emerson Royal. A sinistra confermato Theo Hernandez. Ovviamente, in porta ci sarà l’intoccabile Mike Maignan. Intoccabili lo sono anche Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, che agiranno a centrocampo.

Nel tridente offensivo rivedremo Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Noah Okafor. Quest’ultimo sembra essere in vantaggio su Rafael Leao, che potrebbe finire in panchina per semplice turnover e non per “punizione”. Fonseca in conferenza stampa ha fatto intendere che il numero 10 rossonero potrebbe non partire titolare.

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Wimmer (Voet); Kucka, Savvidis; Barseghyan, Tolic (Metsoko), Mak (Marcelli); Strelec.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor (Leao); Abraham.