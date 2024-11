Slovan Bratislava-Milan in diretta, risultato in tempo reale: Berseghyan pareggia

Slovan Bratislava-Milan in tempo reale, cronaca e pagelle della partita valida per la quinta giornata di Champions League.

Il Milan torna in campo subito dopo la brutta serata di sabato contro la Juventus. C’è la Champions League e quindi lo Slovan Bratislava, match valido per la quinta giornata del torneo europeo. I rossoneri sanno di non poter sbagliare: mancano 4 partite alla fine del mega girone, compresa quella di oggi, e tutte contro avversari abbordabili. Vincerle significherebbe andare alla fase successiva senza passare dai Play Off.

L’approccio del Milan alla partita è di quelli giusti: i rossoneri vogliono subito imporsi e fare la partita, e lo Slovan non può fare altro che chiudersi e provare a ripartire. Da una situazione del genere nasce l’occasione gli per gli slovacchi con Strelec, ma Pavlovic salva clamorosamente sulla linea. Il Milan risponde con la rete del vantaggio che arriva al 21′: gran giocata di Abraham che lancia in verticale Pulisic, l’ex Chelsea da solo davanti al portiere avversario non sbaglia e segna di nuovo. Partita in discesa? Macché. Regalata un’altra ripartenza agli avversari e stavolta Berseghyan davanti a Maignan non sbaglia: pareggio.

Le pagelle di Slovan Bratislava-Milan

MAIGNAN 6

CALABRIA 6

TOMORI 6

PAVLOVIC 6,5

THEO HERNANDEZ 6

FOFANA 6

REIJNDERS 6

CHUKWUEZE 6

PULISIC 7

OKAFOR 6

ABRAHAM 6,5

Slovan Bratislava-Milan, le formazioni ufficiali

Slovan Bratislava (3-5-2): Takac; Bajric, Kashia, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Berseghyan, Strelec, Metsoko. A disp. Trnovsky, Hrdina, Tolic, Marcelli, Mustafic, Mak, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke, Ihnatenko. All. Vladimir Weiss.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. A disp. Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Rafa Leao, Emerson Royal, Thiaw, Terracciano, Gabbia, Camarda, Musah. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: José Maria Sanchez

Marcatori: 21′ Pulisic