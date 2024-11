Sospiro di sollievo Milan: la notizia fa sorridere i tifosi

Tra non molto potrebbe arrivare una comunicazione ufficiale importante in casa rossonera: la tifoseria ha bisogno di buone notizie in questo periodo.

Il Milan sta disputando una stagione altalenante e in campionato i risultati sono al di sotto delle aspettative. Anche il recente pareggio 0-0 contro la Juventus è stato accolto negativamente dai tifosi. A San Siro si sono sentiti dei fischi e sui social network ci sono tante critiche.

Società, allenatore e giocatori sono tutti sul banco degli imputati. Tra la tifoseria c’è chi spera anche in qualche rinforzo nel calciomercato invernale, però Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada hanno fatto intendere che si sta lavorando più per l’estate. Potrebbe non esserci alcun volto nuovo a Milanello a gennaio. A proposito di lavori in corso, la dirigenza si sta muovendo per rinnovare i contratti di alcuni giocatori: operazioni fondamentali per blindare dei titolari della squadra.

Calciomercato Milan, arriva una firma a breve?

Il rinnovo di Matteo Gabbia sembra quello più facile e quello più vicino: le parti sono a un passo dal raggiungere un accordo. Il difensore centrale, in scadenza a giugno 2026, dovrebbe passare da uno stipendio netto annuo di circa un milione di euro ad uno da 2,2 milioni.

Ma c’è anche un’altra trattativa importante che la società sta portando avanti in questi mesi e che riguarda Mike Maignan, pure lui in scadenza nel 2026. Il giornalista Nicolò Ceccarini ha confermato su Tuttomercatoweb che la negoziazione potrebbe essere giunta verso la conclusione positiva: “La sensazione è che per il rinnovo di Maignan fino al 2029 si sia in dirittura d’arrivo“.

L’attuale accordo prevede un ingaggio netto annuo da 2,8 milioni, con quello nuovo l’ex Lille dovrebbe arrivare a guadagnare circa 5 milioni annui. Il Milan ha grande fiducia in lui, ne apprezza sia le doti da portiere che quelle da leader della squadra. È uno degli elementi più importanti dello spogliatoio e verrà blindato con un nuovo contratto, scacciando via ogni eventuale sirena proveniente dall’estero.

Maignan sta disputando una buona stagione e sta trovando continuità anche a livello fisico, dopo aver avuto degli infortuni fastidiosi negli anni scorsi. Nelle prossime settimane la dirigenza cercherà di chiudere la trattativa, cosa che farebbe certamente piacere pure ai tifosi del Milan, bisognosi di buone notizie in questo periodo.