Addio alla nazionale: l’annuncio su Jannik Sinner gela la festa azzurra

Colpo di scena in arrivo per Jannik Sinner, dopo la vittoria in Coppa Davis il numero può dire addio alla nazionale: annuncio shock.

Euforia alle stelle in Italia dopo che Jannik Sinner e gli altri azzurri sono riusciti a difendere la vittoria in Coppa Davis. Bis da parte della nazionale italiana che ha così ottenuto il suo secondo successivo di fila, ora il bottino complessivo nel torneo recita tre trionfi in finale nel prestigioso torneo. In testa ci sono ancora gli Statu Uniti con 32 ma il loro ultimo trionfo risale al 2007.

Per trovare un’altra nazionale in grado di vincere due volte consecutive la Coppa Davis bisogna tornare indietro nel 2012 e nel 2013 quando fu la Repubblica Ceca a fare doppietta. Certamente una bella soddisfazione per tutto il movimento tennistico italiano che qualche giorno fa ha festeggiato anche per la vittoria delle donne nella Billie Jean Kings Cup.

Insomma, fino a poche ore fa nulla sembrava poter guastare la festa azzurra, tranne il colpo di scena che ha letteralmente gelato il sangue dei tifosi. Sinner, infatti, a soli 23 anni, potrebbe dire addio agli impegni della nazionale e continuare la sua carriera in solitaria.

Sinner, addio alla nazionale: l’annuncio dopo la Coppa Davis

Se gioca da solo o in coppia, i risultati non cambiano: con Sinner in campo la vittoria è quasi scontata. Lo dicono le statistiche. L’Italia e i tifosi non possono che ringraziare anche se il rammarico nel sapere che potrebbe non rappresentare più la nazionale in Coppa Davis è certamente molto elevato. A parlare del futuro del numero uno è stato l’allenatore azzurro Filippo Volandri.

Intervistato da Sky Sport, il quarantacinquenne livornese ha speso delle bellissime parole nei confronti dei suoi ma ha anche regalato un annuncio shock. “Sinner fuori dalla Nazionale? Sarebbe comprensibile” ha dichiarato il tecnico che ha così aperto le porte ad un possibile addio. Certamente una frase servita soprattutto a rovinare la festa a molti che già si erano proiettati verso il 2025.

La cosa importante è che oggi l’Italia possa godersi appieno il suo trionfo con la speranza di aver portato il tennis nostrano ad un livello successivo. Oggi l’Italia è sul tetto del mondo e lo deve principalmente a Sinner, anche se non giocherà più con la nazionale, la rappresentativa azzurra non può che ringraziarlo e augurargli il meglio per la propria carriera.