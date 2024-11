Bocciatura pesante: ora per Fonseca è un problema

La partita di Bratislava ha dato dei segnali importanti su quei calciatori che di solito giocano meno: così è davvero un problema

Un cambio al termine del primo tempo non può che essere una bocciatura pesante, ma se Paulo Fonseca manda a scaldare il suo d’ambito già prima della mezz’ora la situazione è ancora più pesante

Noah Okafor è certamente il peggiore di Slovan Bratislava-Milan. Lo svizzero, nonostante un avversario davvero mediocre, non è stato capace di rendersi pericoloso. Nessun passaggio decisivo, nessun tiro in porta per l’ex Salisburgo che ha fatto rimpiangere terribilmente Rafa Leao. L’ingresso del portoghese ha poi cambiato la partita, ma la bocciatura totale di Okafor, fa capire che per l’ex Lille non è poi così facile fidarsi delle riserve. E dire che lo svizzero in questa prima parte di stagione ha giocato tanto, ma le prestazioni brillanti non sono tantissime. Prima di Bratislava, Okafor era subentrato nel corso del match contro il Cagliari, risultando decisivo in negativo in occasione del gol dei sardi, quello del 3-3, in cui non dà una mano alla difesa, dimostrandosi davvero pigro.

Milan, non solo Okafor: problema riserve

Ma non è solo Noah Okafor ad aver sprecato l’occasione di ribaltare le gerarchie. A parte Tammy Abraham, risultato decisivo con un asssit, un velo e un gol, si fatica a trovare note positive tra i calciatori che Fonseca ha deciso di rilanciare.

Samu Chukwueze è quello che ci ha provato di più, sempre nel vivo dell’azione rossonera, ma mai decisivo e molto confusionario. Il nigeriano è dunque rimandato e non del tutto bocciato come può essere Davide Calabria, responsabile principale sul primo gol subito, con una decisione davvero incomprensibile. Il cambio a quindici minuti dalla fine non sembra lasciare dubbi sul parere di Paulo Fonseca che contro l’Empoli tornerà a puntare su Emerson Royal. Anche al centro, poi, si è pronti a tornare al passato, con Pavlovic che nonostante il miracolo in scivolata a salvare il risultato non ha convinto fino in pieno. Ad oggi è la quarta con scelta, con uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori pronti ad affidare Matteo Gabbia, che guiderà la retroguardia. La rosa, dunque, continua a dimostrarsi non all’altezza e non va dimenticato come Fonseca sia ancora alla ricerca di un cambio in mediana, con Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, che non hanno di fatto sostituti. Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek sono d’altronde adattati. Non mancano quindi i problemi al tecnico portoghese.