“E’ un pacco”, l’annuncio distrugge il nuovo acquisto del Milan

Critiche durissime nei confronti di un acquisto del Milan: il giornalista ci va giù pesante, ecco cosa ha detto

Il Milan vive un altro momento di grandi critiche e polemiche. La vittoria contro lo Slovan Bratislava in Champions League, la terza consecutiva – e quindi ora la qualificazione alla fase successiva è più vicina – nella competizione europea, non è bastata a placare gli animi soprattutto fra i tifosi, insoddisfatti delle prestazioni della squadra. Paulo Fonseca è ovviamente preso di mira come da quando è arrivato: lavorare in un ambiente come questo è difficile ma lui sta portando avanti la sua strada.

I rossoneri devono migliorare sotto molti aspetti e questo anche Fonseca lo sa. Le critiche comunque non mancano anche per la società: anzi, probabilmente in una gerarchie di colpe, dirigenti e proprietà sono in cima ai pensieri dei tifosi. In particolar modo, le critiche verso Moncada, Furlani e Ibrahimovic sono contestualizzate alle scelte di mercato. In estate ci si aspettava altro, o comunque investimenti più corposi invece dei canonici 20 milioni a cartellino. Un acquisto nello specifico non è stato digerito dalla piazza: e a tre mesi di distanza, lo scetticismo è soltanto aumentato.

Milan, parere durissimo sul rossonero

Il giocatore in questione è Emerson Royal, il terzino acquistato dal Tottenham per 15 milioni per sostituire Davide Calabria. In scadenza a giugno 2025, la società voleva un nuovo elemento sulla fascia destra e la scelta è ricaduta sul brasiliano, reduce da stagioni poco positive sia in Inghilterra che al Betis in Spagna. Addirittura in occasione di Milan-Juve, al momento della sostituzione, è stato fischiato da tutto San Siro.

A criticare l’acquisto di Emerson Royal è anche Michele Criscitiello, duro nei confronti della dirigenza rossonera fin dall’estate e per il mancato arrivo di Conte prima e De Zerbi poi. Il giornalista, direttore di Sportitalia, ci è andato giù pesante: “Ai dirigenti del Milan andrebbe chiesto cosa abbiano visto in Emerson Royal, quando tra A, B e C abbiamo almeno 10 terzini più forti di quello che rischia di diventare uno dei pacchi più grandi della storia del calciomercato italiano. Non è capace neanche di fare un cross“. Insomma, Criscitiello ha detto ciò che pensano tutti i tifosi rossoneri. Ma la verità è che su Emerson Royal c’è un bel po’ di pregiudizio: il suo inizio di stagione non è stato così disastroso come, invece, viene descritto da tutti. Non è un fenomeno, e questo è chiaro, ma nemmeno il bidone come lo fanno passare tifosi e media.