Esonero in Serie A, la scelta è fatta: domenica l’ultima chance

Un allenatore italiano rischia il licenziamento: fondamentale fare bene nella prossima giornata di campionato.

Sono passate tredici giornate di Serie A e finora sono tre le società che hanno deciso di cambiare tecnico. Una, la Roma, ne ha persino cambiati due: da Daniele De Rossi è passata a Ivan Juric, successivamente esonerato per fare spazio al ritorno di Claudio Ranieri.

Le altre sono il Lecce e il Genoa. Il club pugliese ha deciso di licenziare Luca Gotti, terzultimo in classifica con 9 punti, e di dare un’occasione a Marco Giampaolo. Quest’ultimo non allenava da ottobre 2022, quando fu esonerato dalla Sampdoria, e ha vinto la prima partita contro il Venezia. Invece, il Grifone ha sorprendentemente cacciato Alberto Gilardino e ingaggiato Patrick Vieira, che ha debuttato con un pareggio 2-2 a Marassi contro il Cagliari.

Serie A, un altro allenatore a rischio licenziamento

Attenzione anche alla situazione del Torino, dove la panchina di Paolo Vanoli non sembra saldissima in questo momento. Nelle ultime otto partite di Serie A, i granata ne hanno vinta solamente una (il 25 ottobre in casa contro il Como) e ne hanno perse bene otto: solo 4 punti conquistati. Un’inversione di rendimento preoccupante, dopo un inizio positivo: tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque giornate.

Vanoli aveva debuttato pareggiando 2-2 contro il Milan a San Siro, dopo essere stato in vantaggio di due gol e aver subito la seconda rete rossonera nell’ultimo minuto di recupero. Le prime partite avevano dato la sensazione che il Toro potesse vivere una buona stagione, poi qualcosa è cambiato ed è arrivata una serie di risultati negativi. Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio 1-1 contro il Monza, interrompendo una striscia di tre sconfitta di fila giunte dopo il successo casalingo sul Como.

Nel prossimo turno di Serie A il Torino affronterà il capolista Napoli allo stadio Olimpico Grande Torino e ovviamente non si tratta dall’avversario migliore. Il rischio di perdere contro la squadra di Antonio Conte è altissimo, però la dirigenza granata si aspetta una prestazione di buon livello da parte dei giocatori. Vanoli deve riuscire a trovare il modo per stimolare la sua squadra a tirare fuori qualcosa di più domenica. Serve una reazione da Toro.

In caso di brutto KO, il club potrebbe effettivamente valutare la possibilità di cambiare allenatore. Vanoli sa quanto la sua situazione sia delicata. Da dire che dopo la partita contro il Napoli, ci sarà un discreto calendario per il Torino: Genoa ed Empoli, poi Bologna, Udinese e Parma. Vedremo che succederà.