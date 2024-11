Il prezzo è crollato: il Milan lo vende a 20 milioni

Il Milan può pensare anche di venderlo a 20 milioni: il suo prezzo è crollato, attenzione a cosa succederà a gennaio

Il Milan torna subito alla vittoria in Champions League contro lo Slovan Bratislava nel match valido per la quinta giornata del torneo europeo. Un successo importante perché permette ai rossoneri, con tre vittorie in cinque partite, di essere già molto vicino alla qualificazione ai Play Off per accedere alla fase successiva. E con altre tre vittorie, contro Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria, si può anche evitare lo spareggio.

I tifosi però non sono soddisfatti della serata di Bratislava perché il Milan per diversi minuti ha dato l’impressione di poter non vincere. A risolvere tutto ci ha pensato Rafael Leao, inserito ad inizio ripresa da Fonseca dopo che gli aveva preferito Okafor nella formazione titolare. A chiudere la questione ci ha poi pensato Abraham, su assist di un giocatore del Bratislava. Ora i rossoneri torneranno in campo fra pochi giorni in campionato per provare a rimettere le cose a posto contro l’Empoli: l’obiettivo è rientrare subito, il prima possibile, nella corsa ai primi quattro posti della classifica. E per provare a fare ancora meglio, sarà necessario a gennaio fare qualche acquisto. Ma attenzione anche alle possibili cessioni.

Il Milan può venderlo: il prezzo è crollato

Ibrahimovic prima di Slovan Bratislava-Milan è stato piuttosto chiaro: “Se c’è da fare qualcosa, la faremo” e ha inoltre annunciato il rientro la prossima settimana a Milanello di Ismael Bennacer, che comincerà quindi a lavorare per recuperare la condizioni e tornare entro poche settimane almeno fra i convocati. Attenzione però a come si evolverà la questione perché non è da escludere che l’algerino possa finire sul mercato.

Già durante l’estate si era parlato di una sua possibile cessione di Arabia Saudita, poi però alla fine è rimasto a Milano e poi, ad inizio settembre, in Nazionale, si è infortunato gravemente al polpaccio. Il centrocampista è stato costretto così ad operarsi: il rientro era previsto in 4 mesi e adesso potrebbe rientrare anche un po’ prima. Occhio però a quello che può succedere sul mercato: la sua valutazione nel corso di questi mesi è crollata e adesso il Milan potrebbe anche decidere di venderlo per 20 milioni. Ad ora non ci sono proposte concrete ma il mercato arabo resta una pista sempre da seguire per il suo futuro. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto è fondamentale recuperarlo e rivederlo in campo il prima possibile.