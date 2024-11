Milan agli ottavi di Champions League, cosa serve per qualificarsi con o senza Play Off

Il Milan può andare agli ottavi di Champions League senza Play Off, ecco cosa: tutte le percentuali

L’avventura del Milan nella nuova Champions League era iniziata piuttosto male. Zero punti nelle prime due partite contro Liverpool e Bayer Leverkusen, che avevano preoccupato, e non poco, i tifosi. Poi però è arrivata la svolta a partire dal Club Brugge: da quel momento in poi, e con l’incredibile trasferta di Madrid di mezzo contro il Real, i rossoneri hanno messo in fila tre vittorie e adesso sono a nove punti nella maxi classifica di questo nuovo format.

Attualmente i rossoneri occupano la 14esima posizione ma hanno gli stessi punti del Bayern Monaco, che è invece 11esimo. In un format come questo, è fondamentale tenere a bada i numeri della differenza reti perché è quello che stabilirà la classifica finale in caso di mischioni. Ad oggi il Milan ha comunque più punti di squadre come Manchester City, Real Madrid e Paris Saint-Germain e hanno una grande opportunità: mancano tre partite alla fine di questa fase e le prossime avversarie di Paulo Fonseca e dei suoi giocatori sono tutte estremamente alla portata.

Milan in Champions League, quanti punti servono per andare agli ottavi: le percentuali

Si comincia dalla Stella Rossa, in programma il prossimo 11 dicembre a San Siro, dove si giocherà anche il 22 gennaio contro il Girona, l’unica delle tre squadre che nasconde qualche insidia in più (anche se i catalani sono molto diversi da quelli, spettacolari, della scorsa stagione). Tutto finirà il 29 gennaio contro la Dinamo Zagabria in trasferta: tre avversarie contro le quali si possono fare altri nove punti, a meno di suicidi.

A questo punto il Milan arriverebbe a 18 punti in classifica finali e potrebbero bastare per rientrare nelle prime otto, e quindi accedere direttamente alla prossima fase del torneo senza passare dagli spareggi. Come scrive il sito di Sky Sport, ad oggi ci sarebbe il 100% di possibilità di qualificazione con 18 punti, 99% con 17 e 76% con 16. In base a queste percentuali, quindi, si intuisce che i rossoneri hanno anche un margine, se qualcosa dovesse andare storto. Ma è fondamentale che Paulo Fonseca e i suoi ragazzi non facciano calcoli. Anzi, gli unici calcoli da fare sono relativi, come dicevamo prima, ai gol fatti e subiti: il Milan, che ne ha presi davvero troppi finora (anche due dallo Slovan Bratislava), deve sistemare la cose e provare a prenderne il meno possibile nelle prossime tre, e, banalmente, a segnarne banalmente di più. In questo modo l’insperata qualificazione agli ottavi di Champions senza Play Off sarebbe realtà. E che realtà.