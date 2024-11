Milan, occasione sprecata: l’addio è sempre più vicino

Prestazione da dimenticare per il calciatore che ha sprecato la sua occasione: errori e sostituzione prima della fine della gara

Era da oltre due mesi che non giocava titolare. Ieri Paulo Fonseca gli ha dato la possibilità di rilanciarsi, schierandolo dal primo minuto contro lo Slovan Bratislava. La sua prestazione, però, non ha convinto.

In Slovacchia è stata una partita complicata per il Diavolo, che ha sofferto davvero troppo contro una squadra mediocre, ultima in classifica in Champions League con zero punti. Prima della sfida contro i rossoneri, avevano segnato solamente due reti e contro il Milan ne sono arrivate altri due.

La fase difensiva è stata bocciata, ma come ha sottolineato Paulo Fonseca non è stato un problema tattico, ma di scelte dei singoli: “Abbiamo sofferto soprattutto nel momento di pressione. I gol subiti non sono questione tattica, ma di lettura del momento. Non è normale come abbiamo preso gol, non è stato fatto tutto bene. Abbiamo sbagliato le marcature preventive in almeno 4-5 occasioni. Anche l’arbitro ha sbagliato nell’ultimo gol”.

Parole chiare del tecnico del Milan, che non fa riferimento ad alcun calciatore in particolare. Ma nel primo gol, l’errore di Davide Calabria è davvero evidente. Il capitano da ultimo uomo, decide di accorciare, andando ad aggredire il portatore di palla, anziché scappare all’indietro. Una scelta che dà campo libero agli avversari.

Milan, Calabria delude: il rinnovo è sempre più lontano

L’errore è evidente e macchia terribilmente la prestazione di Davide Calabria, che in generale, comunque, non ha convinto. Fonseca al 74esimo lo ha così sostituito con Emerson Royal.

La gara fatta, di certo non aiuterà il capitano a riprendersi il Milan. L’occasione è stata, dunque, buttata via e il tempo per convincere il Diavolo, ormai, è sempre meno. La possibilità che il 2025 sia l’anno dell’addio al rossonero è davvero concreta. La trattativa per il rinnovo, d’altronde, è bloccata e il giocatore con il suo entourage si stanno guardando attorno. La Roma può essere una soluzione in estate; a gennaio, invece, attenzione al Galatasaray, che voleva prenderlo già nei mesi scorsi. Un’offerta da 2-3 milioni di euro può bastare per convincere il Diavolo a liberarlo.