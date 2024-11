Ritorno di fiamma, il Milan lo vuole ancora: arriva in prestito

Il Milan torna su un vecchio obiettivo di calciomercato con i rossoneri pronti a fare un tentativo in vista della sessione di trattative della prossima estate.

La prima parte di stagione ha messo in mostra un Milan con diverse lacune dal punto di vista dell’organico ed il club è già al lavoro sia in vista di gennaio che della prossima estate per cercare i giusti rinforzi da regalare al proprio tecnico.

Il Milan è pronto a tornare su un vecchio obiettivo di mercato in vista della prossima stagione con la dirigenza rossonera pronta a cercare il colpo in prestito. La prima parte di stagione della squadra di Fonseca ha evidenziato quelli che sono i problemi della rosa a disposizione del tecnico portoghese che, insieme alla dirigenza sta valutando il mercato per cercare di capire dove andare a mettere mano per sistemare la squadra.

Calciomercato, il Milan punta al prestito di un vecchio obiettivo

Non è tramontata l’idea del Milan di portare in rossonero Joshua Zirkzee. Nonostante i problemi incontrati con l’entourage del calciatore durante la scorsa estate, in casa Milan il nome dell’ex giocatore del Bologna resta sempre d’attualità per quello che riguarda il reparto avanzato.

Durante la scorsa estate il Milan ha provato a portare Joshua Zirkzee in rossonero avvisando il Bologna di essere pronto a versare nelle casse dei rossoblu i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Un affare che è poi tramontato per via delle alte richieste da parte dell’entourage del calciatore, successivamente soddisfatte dal Manchester United con ten Hag che ha fortemente richiesto l’acquisto del giocatore dal Bologna.

L’avventura di Zirkzee al Manchester United però è partita in maniera estremamente negativa con la punta olandese che sta facendo fatica a trovare spazio nell’undici titolare, mettendo a segno solamente una rete in questa prima parte di stagione. Un gol in dieci partite tra campionato e coppe è troppo poco per l’ex Bologna che sta fortemente valutando un ritorno in Serie A in vista della prossima sessione di mercato.

A complicare la situazione di Zirkzee al Manchester United c’è la volontà di Ruben Amorim, nuovo allenatore dei Red Devils, di cercare di portare in Inghilterra Viktor Gyokeres, centravanti che ha allenato fino a poche settimane fa allo Sporting CP. Un acquisto che andrebbe a togliere ulteriore spazio al giovane olandese sul quale però resta forte anche l’interesse da parte della Juventus.