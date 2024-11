Salah in Serie A, il colpo a zero è sempre più vicino

Mohamed Salah potrebbe davvero lasciare il Liverpool alla fine di questa stagione: i big club di Serie A provano il colpo a zero.

Mohamed Salah sta disputando la sua ottava stagione con la maglia del Liverpool e anche quest’anno, come i precedenti, l’attaccante egiziano si sta rivelando decisivo per le sorti dei Reds. Nonostante il cambio in panchina, con Arne Slot che ha preso il posto di Jurgen Klopp, l’ex Roma e Fiorentina ha già messo a segno 12 reti in 18 partite, di cui 10 in Premier League.

Sono 223 le sue reti con il Liverpool in tutte le competizioni: uno score che gli consente di posizionarsi al quinto posto tra i principali cannonieri di tutti i tempi del club, dietro solo a Rush, Hunt, Hodgson e Liddell. Eppure, nonostante un legame che in molti immaginavano potesse proseguire ancora a lungo, pare proprio che Salah sia destinato a lasciare Anfield Road al termine di questa stagione.

Il contratto di Mohamed Salah con il Liverpool andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non ci sono stati contatti tra le parti per discutere dell’eventuale rinnovo. La conferma è arrivata dallo stesso attaccante egiziano, che in un’intervista rilasciata al Liverpool Echo ha espresso tutta la sua delusione per il comportamento del club britannico.

Salah in Serie A! I rumors scatenano i tifosi

“Siamo quasi a dicembre e non ho ancora ricevuto nessuna proposta di rinnovo. Quindi probabilmente sono più fuori che dentro”: parole durissime, quelle del bomber del Liverpool, che suggeriscono come l’ipotesi di un addio a fine anno stia diventando sempre più probabile. Salah ha poi precisato di amare molto i tifosi e di sentirsi amato dal popolo dei Reds, “ma non decidiamo noi“.

Chiaramente il possibile addio di Salah al Liverpool scatena tutti i big club europei. Chiunque proverà ad assicurarsi a parametro zero uno dei migliori attaccanti al mondo: potrebbe provarci anche qualche squadra di Serie A. In prima fila c’è sicuramente l’Inter, in primis perché il presidente Marotta ha dimostrato più volte nel corso della sua carriera da dirigente di saper cogliere al volo queste grandi occasioni.

Tuttavia anche Juventus e Milan potrebbero fare un pensierino su Salah, dato che entrambe avrebbero bisogno di rinforzare il reparto offensivo con un innesto di grande spessore. Occhio però all’ingaggio: l’egiziano guadagna 11,7 milioni a stagione al Liverpool, una cifra decisamente elevata per un giocatore di 32 anni.