Serie A, l’attaccante va ko: intervento chirurgico e lungo stop

Brutte notizie per un attaccante di Serie A, che resterà a lungo lontano di campi dopo l’intervento chirurgico: tutti i dettagli

La stagione calcistica 2024/25 è ormai entrata nel vivo e, come di consueto, tanti club sono alle prese con gli imprevisti che si presentano nel corso del campionato. È il caso di una squadra di Serie A, che dovrà rinunciare per molto tempo ad uno dei suoi pezzi pregiati, rimasto vittima di un grave infortunio.

La squadra in questione è il Lecce e il suo pezzo pregiato finito k.o è Lameck Banda. Il 23enne attaccante zambiano si era infortunato nel corso della gara pareggiata per uno a uno dai pugliesi in casa contro l’Empoli. Sarà costretto a restare lontano dai campi per parecchio tempo, dopo essersi sottoposto ad una operazione chirurgica al malleolo mediale sinistro nella giornata di lunedì 25 novembre.

Serie A, tegola per il Lecce: Banda k.o! Ecco quanto starà fuori

L’intervento di riduzione e sintesi – con viti – della frattura al malleolo mediale sinistro “è stato eseguito presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi) dal Dott. Lorenzo Di Mento, Direttore dell’U.O. di Traumatologia, insieme al Dott. Antonio Orgiani, U.O. di Chirurgia Protesica e mini-invasiva di anca e ginocchio e co-responsabile sanitario dell’U.S. Lecce”, ha fatto sapere la compagine pugliese tramite una nota. Quanto tempo dovrà restare ai box Banda, per la precisione?

Lo stesso Lecce ha fatto sapere che l’intervento è “perfettamente riuscito” e che “si prevede un pieno ritorno all’attività agonistica in circa tre mesi“. Mister Giampaolo, dunque, non avrà l’esterno a disposizione sicuramente fino al 2025, e tutto lascia presagire che il rientro in campo non avverrà prima di metà febbraio, sempre sperando che non vi siano complicazioni che rallentino la convalescenza dell’africano.

Inutile dire che per il Lecce si tratta di una tegola pesantissima, considerando l’insostituibilità di Banda negli ultimi due anni. Intanto, in attesa di poter eventualmente intervenire sul mercato di riparazione, il club è già corso ai ripari inserendo Helgason nella lista della Serie A. L’annuncio è arrivato qualche ora fa con il seguente comunicato ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica che è stato inserito nella lista ‘over 22’ depositata in Lega il giocatore Thorir Helgason. Con tale inserimento è stato raggiunto il numero massimo di calciatori consentiti per la categoria ‘over 22′”.