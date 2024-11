Dalla Juve al Milan, idea a sorpresa: colpo da 30 milioni

Idea a sorpresa per il centrocampo del Milan: la Juve l’ha messo sul mercato, via per 30 milioni. I dettagli

Il mercato di gennaio è alle porte e il Milan, stando alle parole di Zlatan Ibrahimovic prima dello Slovan Bratislava, non vuole farsi trovare impreparato. I dirigenti rossoneri sono convinti che Paulo Fonseca abbia già a disposizione una rosa forte e completa ma, se dovesse essercene bisogno, sono pronti ad intervenire. Ad oggi fra le priorità potrebbe esserci l’acquisto di un difensore centrale, così da completare un reparto finora formato solo da quattro elementi.

Con una stagione così lunga e ricca di impegni, potrebbero essere pochi, anche se il Milan, a differenza dello scorso anno, sta riuscendo a limitare il numero degli infortuni. Secondo molti tifosi però i rossoneri avrebbero bisogno anche di un centrocampista. Il nome che piace più di tutti è Samuele Ricci del Torino, e con giusta ragione: la società di via Aldo Rossi ci starebbe pensando sul serio, ma è ovvio che si tratti di un affare solo per giugno. Giovane, italiano e forte: qualità che condivide anche con un altro giocatore che la Juventus è pronta a mettere alla porta. E 30 milioni potrebbero bastare per strapparlo ai bianconeri.

La Juve vuole cedere Fagioli: perché il Milan dovrebbe provarci

Premessa: non è una notizia di mercato né una indiscrezione. Piuttosto, si tratta di una suggestione: la Juventus, come riportato da diversi esperti di mercato, avrebbe deciso di mettere sul mercato Nicolò Fagioli, che garantirebbe alla società una buona plusvalenza dopo aver investito tanti soldi in estate. Reduce dalla lunga squalifica come Sandro Tonali per la questione calcioscommesse, le sue qualità farebbero comodo a tantissime squadre.

E fra queste, ovviamente, c’è anche il Milan. Tecnica sopraffina, visione di gioco e duttilità: Fagioli a queste condizioni rappresenta un’opportunità di mercato. Se l’idea di Moncada e Furlani è di prendere un altro centrocampista, che possa magari dare il cambio a Fofana e Reijnders, l’italiano potrebbe essere un’ottima soluzione. C’è come sempre l’ostacolo prezzo: 30 milioni superano di gran lunga il tetto massimo di investimento del Milan per un cartellino (20 milioni) ma i rapporti fra club sono ottimi (l’affare lampo, e a prezzi e formule convenienti, Kalulu lo dimostra) e questo potrebbe servire un ottimo assist per abbassare le pretese o trovare soluzioni. Fagioli ad oggi non è un obiettivo, né c’è stato in questi giorni un sondaggio: è un’occasione che il Milan potrà valutare se cogliere o meno.