Due big gelano il Milan: ansia infermeria, c’è l’annuncio

Fonseca ha parlato delle condizioni di due giocatori dopo la partita di Champions in Slovacchia: ecco come stanno.

Dopo il deludente pareggio contro la Juventus in Serie A, il Milan è tornato a vincere in Champions League. La prestazione non è stata totalmente convincente, anzi, però sul campo dello Slovan Bratislava è arrivata una vittoria per 3-2. I 3 punti conquistati sono fondamentali per la classifica, dove ora i rossoneri hanno raggiunto quota 9 e possono essere ottimisti in vista dei prossimi impegni europei contro Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria.

Chiaramente, la squadra di Paulo Fonseca deve tornare a macinare punti anche in campionato. Nella prossima giornata affronta l’Empoli a San Siro e non può fallire, ha già accumulato troppi punti di distanza dalla vetta della classifica e anche dalla zona Champions League. Servirebbe un filotto di vittorie per migliorare la situazione e rimettersi in corsa per l’obiettivo minimo stagionale: il quarto posto, ora a 9 punti. Ovviamente, non bisogna dimenticare che il Diavolo ha una partita in meno delle squadre che sono davanti, visto che deve recuperare la trasferta di Bologna.

Milan, le condizioni di due titolari dopo il match di Champions League

Nella vittoria contro lo Slovan Bratislava sono andati in gol due giocatori importantissimi per la fase offensiva del Milan: Christian Pulisic e Rafael Leao. Il primo ha realizzato l’1-0, mentre il secondo è subentrato dopo l’intervallo e ha segnato la rete del 2-1. Si tratta di calciatori ai quali basta una fiammata per essere decisivi, hanno enormi qualità e sanno come fare la differenza.

Fonseca nel post-partita di Bratislava è stato interpellato sulle loro condizioni fisiche ed è stato molto chiaro: “Pulisic non doveva uscire, ma mi ha detto che sarebbe stato meglio che uscisse. Quando Leao ha segnato, mi hanno detto che non stava bene. Lui mi ha detto di aver sentito qualcosa, ma non è nulla di speciale“.

Insomma, non sembra esserci preoccupazione in casa Milan. Pulisic e Leao dovrebbero essere regolarmente a disposizione per il match di campionato contro l’Empoli. Fonseca e lo staff valuteranno bene la situazione.